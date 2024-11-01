深圳：問需於企　支援業界龍頭關鍵項目

在光明新材料中試產業化基地，深圳某科企在驗收產品。圖源：大公報 中評社北京11月1日電／據大公報報導，數據顯示，深圳今年新增國家級製造業單項冠軍企業29家，新增數量居全國城市首位；專精特新“小巨人”企業總數預計突破1000家，專精特新中小企業、創新型中小企業、國家高新技術企業已分別達1.1萬家、2.1萬家、2.48萬家。企業是推動新質生產力發展的重要主體。深圳市工信局副局長肖祖平在當天的新聞發布會上表示，深圳堅持問計於企、問需於企，最快速度響應各類訴求，分類對龍頭企業、創新性強的腰部企業、廣大中小企業開展針對性服務，積極拓展更多應用場景全要素、全鏈條、全方位做好服務保障。



對於龍頭企業，重點是支持其重大項目建設、關鍵產品和技術標準的生態構建。對於創新性強的腰部企業，通過搭建平台、舉辦供需對接會、推廣新產品應用場景等多種方式幫助企業創新發展，先後三批發布了公共服務、自動駕駛、低空經濟等73個“城市＋AI”應用場景清單。對於廣大的中小企業，深圳為全市商事主體提供“政策一站通、訴求一鍵提、業務一窗辦、服務一網匯”的“一站式”線上服務，幫助這些企業享受政策紅利，累計註冊商事主體超過340萬。