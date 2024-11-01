中沙企業界人士看好兩國投資合作前景

10月31日，在沙特阿拉伯首都利雅得，人們參加第八屆沙特“未來投資倡議”大會。圖源：新華社 中評社北京11月1日電／據新華社報導，10月29日至31日，第八屆“未來投資倡議”大會在沙特阿拉伯首都利雅得舉行。中國和沙特企業界人士接受新華社記者採訪時表示，兩國在能源、基建、數字經濟等領域優勢互補，投資合作前景廣闊。



近年來，中沙投資領域合作不斷增長，沙特公共投資基金、沙特阿美石油公司、沙特基礎工業公司以及不少沙特私營企業都在中國投資。同時，越來越多中國企業在沙特開展業務。



本屆“未來投資倡議”大會期間，沙特國際電力和水務公司下屬企業和中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會陸家嘴管理局簽署協議，將在上海建立全球創新中心。沙特國際電力和水務公司執行副總裁兼中國區總經理呂雲鶴表示，公司專注於可再生能源、綠色氫能和海水淡化等領域，而中國在這些領域的供應鏈企業擁有先進的技術和具有競爭力的解決方案，雙方優勢互補，合作雙贏。



他說，沙特正在進行工業化和現代化建設，中國擁有完整的工業供應鏈體系，“不僅是我們所在的行業，在電動汽車、采礦等領域，兩國企業間的合作日益增多”。



中國港灣中東區域管理中心總經理楊志遠說，沙特近年來努力吸引外資，通過推出新的投資法、設立一系列經濟特區、改革政策和監管框架等措施，持續改善營商環境。隨著沙特“2030願景”的推進，沙特在全球市場中扮演越來越重要的角色。



他表示，未來中沙投資合作前景廣闊、潛力巨大，雙方在基建、交通、物流、新能源、數字經濟、先進製造業等眾多領域都有很大合作空間。