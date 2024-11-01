負資產4萬宗廿一年高　金管局：風險可控

中評社香港11月1日電／大公報報導，今年樓價在2月底撤辣後雖曾一度反彈，但後勁不繼，樓價升幅全數蒸發並且倒跌。金管局最新數據顯示，第三季負資產個案錄得40713宗，涉及金額2075.1億元，按季分別增加34.4%及33.9%，宗數更創2003年第四季（67575宗）後近21年新高。



金管局發言人表示，第三季末負資產住宅按揭貸款宗數為40713宗，第二季末為30288宗，住宅樓價於期間下跌4.8%，負資產個案上升是預期內的現象。這些負資產個案主要涉及按揭保險計劃下的貸款，按揭成數一般較高，而計劃對申請人的還款能力有嚴謹要求。發言人指出，銀行業住宅按揭貸款的資產質素維持良好，2024年9月底整體按揭貸款拖欠比率為0.11%，負資產個案的拖欠比率為0.13%，維持於低水平，反映絕大部分借款人都能如期還款，銀行按揭業務風險可控。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，雖然最新負資產住宅按揭貸款宗數有所上升，但這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，按揭成數一般較高。拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率0.13%，維持於低水平。香港銀行業的監管體系穩健，總資本比率在今年3月底為21.1%，遠高於8%的國際最低要求。可見負資產住宅按揭上升不會帶來系統性風險，亦不會影響金融體系穩健性。

