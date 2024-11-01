美股有隱憂　提防大選後暴跌

股神巴菲特近日不斷減持美股，或可反映市場對美股後市的擔憂。（大公報） 中評社香港11月1日電／大公報報導，聯儲局減息難以長期支撐高估值的美國股市，股神巴菲特、英偉達（NVDA.US）高管繼續減持手上股票，增加現金比重，似乎押注華爾街股市在美國總統大選後出現暴跌，對投資者而言有一定啟示。



當前美股表現異常亢奮，市場憧憬特朗普有機會再度入主白宮，推行減稅政策，利好企業業績，但華爾街大行花旗卻在此時潑冷水，發表報告認為標普500指數已連升6個月，估值已到了非常合理水平，建議趁著特朗普有望勝選帶動的升市而減持手上股票。言下之意，就是美國大選之後，貿易關稅、財政政策等不確定性因素隨時會觸發美股大調整。



現金為王 股神減持股票停不了



其實，聯儲局大手減息不排除與政治因素有關，可能為總統大選之前的股市護航，但必然導致美股泡沫化更加嚴重。事實上，不少市場人士不認同聯儲局在通脹未解、股市瘋漲的大環境下大幅減息半厘，認為有可能埋下更大的金融炸彈，令經濟難以安全軟著陸，並引發更嚴重經濟危機，美國最終要付出沉重代價，所以醒目資金紛紛把握減息的消息，沽貨套現。



雖然美國已進入減息周期，貨幣政策朝著寬鬆方向發展，但對市場投資信心提振作用不大，股神巴菲特、英偉達高管等大戶對美股後市有保留，繼續減持股票。

