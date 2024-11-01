千萬元以上物業受內地客青睞

北角豪宅新盤海璇受內地客追捧。（大公報） 中評社香港11月1日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，隨著香港特區政府樓市撤辣及全方位“搶人才”，內地客再度活躍，今年首三季平均每名內地客已花費1100萬元入市，稱得上是中產。今年內地客究竟買一手定二手多？哪一區最受青睞？筆者在此與大家分享最新數據。



中原地產數據顯示，2024年首三季，本港一、二手私人住宅市場錄得33915宗買賣登記，樓價總值3093億元。當中“普通話拼音買家”占8133宗或24%，涉及金額高達906億元，兩個數字均刷新歷史紀錄，相當於每名內地客平均花費逾1100萬元在香港買“磚頭”。若與去年同期4854宗及633億元比較，分別急升68%及43%。當中，二手4366宗占一半以上。



北角區最受歡迎



首三季“普通話拼音買家”的十大置業樓市片區，包括北角、荃灣市中心、奧運站、深水埗、土瓜灣、灣仔、大圍、康城、將軍澳及西半山，合共錄得1090宗“普通話拼音買家”入市，占整體二手約25%。有“小福建”之稱的北角占131宗最多，涉及樓價10.1億元，當中健威花園、城市花園及柏蔚山最多這類客，北角已連續兩年錄得該類客的最多青睞；其次是荃灣市中心及奧運站，分別123及120宗。



從數據可見，內地客買得最多的是二手物業，而社區發展成熟及交通配套完善的民生區，更是他們來港置業首選，民生區樓價一般較新發展區便宜，較易“上車”。香港非物質文化遺產資料庫顯示，香港約有110萬人口為福建人，北角更為福建人傳統聚居地。



近年不少內地買家，偏愛在北角區置業，因為大家都同聲同氣，特別是一班已發跡的內地豪客。如新鴻基地產於區內興建的超級豪宅新盤海璇，內地客比例高達六成。



政府統計署及中原地圖數據亦顯示，北角逾10萬人口之中，有11.5%居民的慣用語言是普通話及其他中國方言，屬港島東區之冠，全港則排第八，所以北角區多內地買家不足為奇。



此外，傳統十大屋苑第三季錄得282宗“普通話拼音買家”入市個案，已多過去年全年244宗，創三年新高；當中以天水圍嘉湖山莊占61宗最多。