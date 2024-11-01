首三季訪港客升四成　來自海灣地區增幅最多

中評社香港11月1日電／大公報報導，旅遊發展局昨日公布，9月份訪港旅客數字近310萬人次，按年升約一成，當中約半數為過夜旅客。今年首3季，訪港旅客累計錄得近3259萬人次，按年增近四成，其中的非內地旅客人次按年增59%，內地旅客人次按年增35%。



數據顯示，9月份內地訪港旅客人次約230萬，按年增長約6%；非內地旅客的訪港人次約77萬，按年增約26%。今年首三季，內地旅客訪港人次約2524萬，按年增35%，非內地旅客有約735萬人次，按年增59%。



來自新市場的訪港旅客增長幅度可觀，9月份有近5.1萬人次，按年增近41%，當中，海灣合作地區國家按年增長最高，達65%。今年首三季，超過46萬訪港人次，按年增1.1倍，當中俄羅斯旅客人次增逾1.5倍。



長途地區客源見升幅



短途地區客源市場方面，9月份有約43萬人次訪港，按年增32%。今年首三季共有400萬人次訪港，按年增近75%，當中，來自韓國的訪港旅客人次按年增近1.7倍。



長途地區客源市場方面，9月份有約20萬人次訪港，按年增21%，當中增長率最高的是德國，按年增近4成。今年首三季共有202萬人次訪港，按年增近65%，當中法國按年增近74%。