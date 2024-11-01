蘭桂坊場面墟冚　﻿中外遊客鬼咁開心

昨晚萬聖節人潮迫爆蘭桂坊，要實施人潮管制。（大公報） 中評社香港11月1日電／大公報報導，昨日是萬聖節，本港多區有慶祝活動，中環蘭桂坊入夜後場面墟冚，市民和遊客“扮鬼扮馬”慶祝。旅客一身暗黑造型大贊街頭派對氣氛濃厚，認為萬聖節慶祝活動，體現香港的中西文化薈萃特色。



有酒吧估計過去一周的萬聖節生意，較平時增加近15%，昨天正日的生意升幅更明顯。蘭桂坊協會表示，今年是疫情後萬聖節生意最好的一年，整體訂座率近八成滿。



中環蘭桂坊街道上迫滿人群，市民與遊客“扮鬼扮馬”盛裝打扮，天使惡魔、動漫角色、牙膏等在蘭桂坊街頭盡現。有酒吧的萬聖節布置搞搞新意思，骷髏裝扮成中國僵屍，在門外擺出紙扎公仔，在桌上放置中式蠟燭，職員打扮成天使魔鬼、身穿血衣招攬客人，與周邊人群熱情合照。有內地旅客特意以西游記角色打扮一番，扮演蜘蛛精的陶小姐認為，香港是中西文化融合的地方，萬聖節氣氛更濃厚。



首次來香港參與蘭桂坊的李小姐，則打扮成觀音菩薩。李小姐說，內地不同地方近年亦有舉辦萬聖節活動，但香港的氣氛更熱鬧。



“香港人打扮鬼怪很逼真！”來自廣東的旅客梁小姐說，趁萬聖節到蘭桂坊感受氣氛，並到餐廳用餐消費。在中環上班的市民黃小姐說，放工後就打扮好造型到蘭桂坊慶祝，她認為今年人潮較往年多。

