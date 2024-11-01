建綠色燃料加注中心　鞏固香港航運業地位

在中國大連國際海事展上，展出的氨燃料動力原油船模型。（大公報） 中評社香港11月1日電／大公報報導，施政報告提出打造香港為綠色航運中心，運輸及物流局局長林世雄接受《大公報》訪問時表示，航運業低碳減排已是國際趨勢，政府今年底前推出《綠色船用燃料加注行動綱領》，打造區內首選的綠色船用燃料加注中心，為船舶提供液化天然氣、甲醇、氨和氫等綠色燃料，提前做好準備，吸引船舶在香港加注燃料。內地是綠色燃料的主要供應地之一，他相信香港綠色燃油加注的發展有優勢和潛力。



林世雄表示，航運業對綠色燃料的需求在未來將不斷增加，他期望透過《綠色船用燃料加注行動綱領》，打造綠色燃油加注中心，再增加液化天然氣、氨或氫氣燃料加注。運輸及物流局副局長廖振新稱，國際海事組織制定目標於2050年前後，實現國際航運溫室氣體的淨零排放，香港作為組織聯繫成員，有責任合力實現全球減排目標。航運業界和燃料的供應鏈仍很不確定，大家在不斷嘗試，香港希望可以為船舶供應多種燃料，提供彈性，“無論將來航運業和綠色燃料供應的發展如何，香港都有設施，最富彈性地撮合這些供應和用家在港做加注。”



明年研向船公司提供更多稅務優惠



林世雄表示，中電和港燈在索罟群島以東離岸水域建造液化天然氣碼頭，供應發電，可探討是否有空間提供液化天然氣作為船舶加注。



林世雄說，政府現有向船務公司提供稅務優惠，吸引在本港落戶或擴展業務，政府明年審視可否提供其他稅務優惠。政府正研究吸引更多外國船只在港註冊，對香港的海運服務與金融服務均有裨益。



香港海運港口局推廣及外務委員會主席顧之灝向記者表示，全球船用燃料的供應結構料將轉變，中國作為工業生產力強大、可再生能源供應豐富的國家，有能力大規模生產綠色燃料，香港若能獲得國家支持，具備條件成為優質、便利的綠色船用燃料轉口港和加注中心，將有助於推動航運業的持續發展，吸引更多船舶來港接貨或加注，提升港口競爭力。他稱當更多船舶選擇經由香港，船東和貨主將更有意願在香港設立管理層基地，甚至將香港設為公司總部，從而吸引更多高端航運服務企業進駐香港，進一步促進海運及港口業以至整體經濟增長。