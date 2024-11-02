王丰：台胞要回到堂堂正正的中國人道路上

中國時報董事長兼發行人王丰發表主旨演講（中評社 海涵攝） 中評社北京11月2日電（記者 海涵）中國時報董事長兼發行人王丰在第五屆兩岸媒體人峰會上表示，媒體是一個非常重要的平台，有三個重要使命，分別是信息的交流、觀念的交流和情感的交流。他指出，對於台灣同胞而言，現階段很重要的事情就是如何回到堂堂正正的中國人的道路上，其中最重要的就是慎終追遠。如果台灣同胞在內心深處、靈魂深處認定自己是中國人，兩岸關係就一定會好。兩岸關係好，台灣才會好。



王丰聚焦情感交流，講述了自己的動人故事。他表示，中國有句古話——“慎終追遠、明德歸後”。“慎終追遠是非常重要的事情。就在五天前，我回湖北祭祖，就是為了慎終追遠。”王丰回憶起父親親自題寫的書法作品，那是唐朝詩人王昌齡的一首詩——“寒雨連江夜入吳，平明送客楚山孤。洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。”“小時候不懂，問父親這首詩是什麼意思，他苦笑。若干年後，我才之道父親苦笑背後蘊含的深意——思鄉。”王丰說，至今他都十分感念這幅字帶給他的影響。



王丰還提及其父常常朗朗上口的另一首詩，是唐朝詩人杜甫的《月夜憶舍弟》——“述古斷人行，邊秋一雁生。露從今夜白，月是故鄉明。有弟皆分散，無家問死生。寄書長不達，況乃未休兵。”他分享了父親當年離開湖北老家的歷程，“我十歲的時候，父親送我一幅中國地圖，他指著湖北說‘我從這裡一步一腳印走出來’。”



關於父親如何離開故土，王丰年少時期聽父親講過多次。多年後，他帶著父親的骨灰回湖北，親眼看到了大陸的錦綉山河，親耳聽到了鄉音，不禁潸然淚下。從1988年首次回大陸至今，王丰已經來往兩岸百來次，他表示，台灣同胞無論是外省第二代或是外省第八代，大家都是中國人。如果台灣同胞都能慎終追遠，都能回大陸老家看一下，看看大陸的繁榮進步，那麼其人生觀會徹底改變。

