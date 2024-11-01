香港低空經濟試點　科學園數碼港合適

右圖：運輸及物流局局長林世雄（左）及副局長廖振新（右），談及發展低空經濟的準備工作。；左圖：深圳現時已利用無人機運送外賣（圖），香港亦將於明年開展不同試點項目，收集數據作參考。(大公報) 中評社香港11月1日電／大公報報導，施政報告提出要積極推動低空經濟發展，運輸及物流局局長林世雄接受訪問時表示，低空經濟在香港的發展空間大，政府會邀請有興趣的團體或業界提交應用場景，預計明年開始陸續推行不同試點項目，收集數據做參考，明年底之前完成修例。他強調，任何場景都要訂立航線，形容“將無人機從某個窗口露台飛去任何一地方的做法不現實”，有關航線將由業界提供建議。



局方認為，科學園、數碼港有科技和初創公司，遠離市區，是合適試點，有低空經濟公司已表示有興趣在這兩個地點做試驗。



低空經濟是指1000米以下空域進行的經濟活動，包括直升機、小型無人機的操作。林世雄於本周一接受《大公報》訪問時表示，香港有相當大潛力發展低空經濟，可覆蓋範疇包括載貨、物流配送、清洗建築物外墻等，亦包括救援和藥物輸送等社會功能。



林世雄強調現時最重要是找到無人機試驗場景，希望由民間提議。副局長廖振新表示，並非由政府指定路線，而是業界與民間提議有經濟價值的路線，申請試驗飛行線路，政府審批時會考慮線路的安全和設備問題。



或於港深創新園運送資料



“低空經濟不能隨意地想從某個窗口露台就飛去任何一個地方，任何一個場景都要定航線，安全是重要考慮因素之一。”林世雄說，科學園、數碼港有不少科技和初創公司，遠離市區，可操作性高，是合適的試點。他透露，局方初步與有興趣發展低空經濟的公司接觸，對方均有意在這兩個地點做試驗。



廖振新說，河套區港深創新及科技園中，香港和深圳兩個園區都有很大訴求，希望利用低空經濟運送資料，有效做到實際資料的流通，因此這將會是未來其中一個研究的重點。



被問到無人機可否在市區派送外賣，林世雄說，“如果業界覺得送外賣是可行場景，並符合安全，我都會同意嘗試，如果他們試完覺得沒前景，相信不會繼續做。”至於維港，因屬禁飛區，如要做場景試驗，則需考慮安全問題。



港高樓密集 與內地情況有別



內地發展低空經濟技術領先，香港可否直接套用內地技術？林世雄說，香港地勢高低不同，高樓大廈密集程度和信號接收情況，均與內地有差別，因此需透過試驗收集數據，審視未來如何做、需要什麼設施配合。



林世雄表示，政府與內地將商討建設低空跨境航線，考慮到小型無人機續航力，深圳較合適，珠海因較遠而未必可行。



香港科技園公司首席營運總監麥善鳴向《大公報》表示，科學園內有超過40間餐廳，又有不少戶外空間，期望在地形及發展密度上，配合政府制定飛行路線及起降點，推動低空經濟。科技園公司數年前已在園內進行無人機為運送的測試，協助企業收集數據，優化技術。