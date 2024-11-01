富權：從“兩湖論壇”“”看“雙城論壇”

中評社香港11月1日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：從“兩湖論壇”“三不一低調”看“雙城論壇”。以下為文章內容。



今天是十一月一日。也就是說，二零二四年就只剩下最後兩個月的時間了。但以往大多是在七、八月間舉行的“雙城論壇”，本年度輪到由台北市政府為東道主，而上海市政府台辦也曾兩度派出高層人員到台北進行“踏線”，但究竟是何時舉辦，至今仍然是“泥牛入海無消息”。



由於在今年十一月間，是台北市長蔣萬安前赴台北市議會進行施政報告並備質詢的月份，在此段時間內舉行“雙城論壇”，似乎是不大適合，因而蔣萬安前日前赴市議會報告總預算時受訪表示，今年“雙城論壇”會盡全力希望繼續辦下去，現在幾個時間點就是十一、十二月，但若依照過往審查程式，時間點較有可能落在十二月，會持續跟上海溝通。



但日前台北市副市長林奕華在廣播節目上指出，“雙城論壇”一定會辦，時間點要配合晶華酒店的公益時段及兩市都可以的時間，可能十一或十二月舉行。因為須讓兩市感受同等規格，目前選址在台北晶華酒店，但台北市政府的“雙城論壇”預算衹有新台幣一百九十三萬元，所以也須配合晶華酒店的公益時段。今年換上海市政府到訪，將選擇雙方皆能配合的時候。



這就將更為壓縮“雙城論壇”可以舉行的時間段了。台北市政府之所以選擇晶華酒店作舉辦“雙城論壇”的場所，除了是林奕華所說的要讓上海市代表團感受到尊重及尊嚴之外，還因為第一屆“雙城論壇”於二零一零年四月六日舉行時，就是在晶華酒店舉辦，由時任台北市長的郝龍斌邀請時任上海市長的韓正造訪台北。因此，當再次由國民黨執政的台北市政府輪到首次舉辦“雙城論壇”時，再次選擇晶華酒店，而不是像前任市長柯文哲那樣，選擇在民進黨當局掌控的“公有資產”圓山飯店舉行，就有著“周而復始”的意義，當然也含有向“雙城論壇”的開拓者郝龍斌致敬之意。



可能還含有蔣萬安的個人感念。因為郝龍斌的父親郝柏村，曾經從一九五六年開始，擔任蔣萬安的曾祖父蔣介石的侍衛長，而且長達六年。籍著這層關係，孩童時的郝龍斌經常跑到士林官邸，與蔣介石的孫輩“混得很熟”。雖然當時蔣萬安的父親章孝嚴仍未“認祖歸親”，而蔣萬安也尚未出生，但蔣郝兩家的情誼，是極為深厚的。何況，蔣萬安在競選台北市長時，郝龍斌可說是出盡了“洪荒之力”，這是在民眾黨推出擁有親民黨籍，因而對老一輩外省人選民具有一定吸引力的黃珊珊，與蔣萬安爭奪泛藍選民的選票，蔣萬安仍能突圍而出當選的重要原因之一。



另外，當年率領上海市政府代表團赴台參加第一屆“雙城論壇”，在晶華酒店下榻及出席會議的韓正市長，現在是中華人民共和國副主席，因而台北市政府選擇晶華酒店舉行“雙城論壇”，也含有向“雙城論壇”的陸方開拓者韓正副主席致敬之意。



但問題是，晶華酒店是台北市內最高端的豪華酒店之一，主要接待海外中高端的遊客，甚至連台灣當局邀請的外國官方代表團也下榻於此，因而可以經常看到有憲兵迎送禮儀在此舉行。而十二月間將會有一個時程較長的西方聖誕節假期，因而房源將會很緊張，能夠減價推銷的時段並不多。而林奕華卻透露，因為台北市政府用於“雙城論壇”的預算衹有新台幣一百九十三萬元，必須配合晶華酒店的公益時段。在此情況下，能夠在晶華酒店“見縫插針”地安排舉行“雙城論壇”的時間點，就將被壓縮到最小了。

