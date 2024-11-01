二〇二三年，王薇（左）在中國駐韓國使館舉辦的慶祝中華人民共和國成立七十四周年招待會上演奏古箏。受訪者供圖（圖源：人民日報海外版） 中評社北京11月1日電／據人民日報海外版報導，王薇，韓國古箏音樂院院長，韓國秋溪藝術大學外聘教授，致力於中國傳統樂器普及教育及中韓兩國的音樂交流，在海外推廣中國音樂文化。



自幼結緣



幼時的王薇最開始曾學習中國舞，在學習過程中，老師覺得她長相古典，建議她學習一門中國傳統樂器作為興趣愛好。那時的她在古箏和琵琶之間猶豫，但當她第一次摸到古箏時，她就一下子被吸引了，覺得古箏的聲音非常好聽，於是，從9歲開始，王薇便開啟了學習古箏的旅程。



最開始練習古箏非常辛苦，這讓她產生了很多次想放棄的念頭，在最艱難的時期，她的第二任古箏老師給予了她很大的幫助。老師溫柔地讓她先選擇自己喜歡的樂曲開始學習，慢慢消除了她對練琴的恐懼。提起那段辛苦的練習時光，王薇說：“古箏已經成為我生活的一部分，成為了一種習慣，慢慢就堅持下來了。”



在高中畢業時，王薇參加了藝考，繼續學習古箏。但藝考的過程比她想象的還要辛苦，當時沒有便攜式小古箏，她要背著長度超過1.6米的古箏，到多個省市參加考試。那時候沒有高鐵，交通很不發達，媽媽經常陪她乘坐沒有座位的火車去多個省市上課、考試，一站就是十幾個小時。媽媽的付出讓她非常感動，讓她堅定了演奏古箏的決心。



藝考後，她到青島讀書，研究生階段又到南京繼續學習古箏。後來，她的教授推薦她來韓國學習與我國古箏一脈相承的韓國傳統樂器伽倻琴，在演出交流的過程中，她結識了現在的韓國導師，機緣巧合下來到了韓國。



王薇剛來到韓國時完全不會韓語，語言不通成為了最大的困難。作為已經成年的留學生，不好意思向家裡開口要生活費的她，經濟上也十分困難。在這困頓時期，她遇到了很多非常好的老師和朋友，幫助王薇寫推薦信、介紹工作。在努力下，王薇順利拿到了很多獎學金，生活上逐漸好了起來。

