兩黨大選宣傳戰　抹黑對手無底線

圖：特朗普和哈里斯陣營都投放了大量的廣告，攻擊對方。\網絡圖片（圖源：大公報） 中評社北京11月1日電／據大公報綜合報導：在本屆美國大選中，隨著社會對立加劇，政治極化讓黨爭升級，共和與民主兩黨都設法在輿論場無底線地詆毀對手，無論是鋪天蓋地的政治廣告宣傳，還是看不見硝煙的社交媒體戰場。雙方陣營在搖擺州瘋狂燒錢，用電話、短訊、廣告牌和傳單等密集轟炸，互潑臟水，令選民不堪其擾。在社交平台上，謠言虛假消息瘋傳，有些更是利用人工智能（AI）量身定做，還有部分政客屢靠煽動性言論和舉措吸引選民。雖然這些亂象對大選造成的影響尚待觀察，但足以體現所謂美式民主的醜陋。



社媒 社媒變成投票“監督員”



美國政治極化，激化了民主共和兩黨的黨爭，紅藍都設法在輿論場抹黑對手。部分假消息似乎是針對特定群體精心炮製，尤其是針對搖擺州。另外，在今年大選中，社交媒體成為防止選舉舞弊、揭發選民欺詐的“監督”工具，在選情膠著的情況下，隨時為大選添亂。



特朗普在賓夕法尼亞州競選集會險遭槍擊後，社交平台X上即時湧現大量陰謀論，有人說這是特朗普自導自演的苦肉計，有人則認定民主黨是幕後黑手。哈里斯接替拜登代表民主黨出戰大選之後，X等社交平台就流傳大量聲稱哈里斯為共產主義者的消息，尤其在拉丁裔選民社交中廣為流傳。9月底，飓風“海倫妮”重創美國東南部，不少共和黨人在X上發表一張“災區”圖片，是一個可憐的小女孩，在救生艇上眼中含淚抱著小狗，借此批拜登政府救災不力。這張照片最後也被發現是AI生成。



隨著提前投票陸續展開，選舉進入最後衝刺階段，有關選舉舞弊的謠言和說法甚囂塵上。上周，搖擺州佐治亞州展開提前投票後，就有選民發布帖子，聲稱自己遭投票機“換票”，從支持特朗普變成投給了哈里斯。從2020年開始，特朗普就屢次指控投票機公司Dominion舞弊。相關的帖子在佐治亞共和黨眾議員格林轉帖下廣泛流傳，成為民主黨“操控選舉”的“鐵證”。實際上，這名選民是操作機器時錯誤點了哈里斯。



在最關鍵的賓夕法尼亞州，近期有關費城郊區的巴克茲縣出現選舉舞弊的說法層出不窮。特朗普周三就公開指控賓夕法尼亞州出現“選舉舞弊”，更入禀法院，要求延長郵寄選票的截止日期。

