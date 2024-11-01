西班牙世紀洪災釀逾158死

圖：西班牙巴倫西亞地區受災嚴重，大量汽車仍淹沒在水中。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月1日電／據大公報綜合BBC、路透社報導：西班牙東部和南部地區10月29日起普降暴雨，引發洪災，衝毀橋梁與建築，多地交通中斷。截至本港時間11月1日凌晨1時，已有至少158人喪生。西班牙政府表示，由於“有很多人失蹤”，死亡人數或繼續增加。不少民眾指責救災部門未能及時發出預警，導致人們無法前往更高的地方避險。



西班牙東部重災區巴倫西亞部分地區10月29日在8個小時內就降下一年的雨量，目前已有過百人罹難。社交媒體上的視頻顯示，災區民眾爬上車頂或爬到樹上，避免被洪水衝走。多座橋梁坍塌，大量汽車堆積在一起。



巴倫西亞居民佩雷斯稱，洪水“像海嘯一樣”衝下高速公路，迫使他和父母放棄汽車，爬上一座橋求生。巴倫西亞郊外的一名居民稱，水位在短短幾分鐘內就上漲了一米多。



西班牙政府已部署了1000多名士兵協助救援工作，但由於道路被洪水淹沒、通訊和電力中斷，救援工作難以順利展開。首相桑切斯10月30日發表電視講話，形容這次暴雨是本世紀西班牙最嚴重的天然災害，目前首要任務是安置無家可歸的人，並將為遇難者舉行為期3天的官方哀悼。



暴雨來勢汹汹，有災民稱，民防機構直到當地時間10月29日晚上20點15分才發出警報，但那時巴倫西亞的多個城鎮已被洪水淹沒了至少兩個小時。