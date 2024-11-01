﻿31省份前三季GDP出爐　廣東領跑

圖：10月12日，第90屆中國國際醫療器械博覽會在深圳舉辦。圖為專業人士關注展商新品。（圖源：大公報） 中評社北京11月1日電／據大公報報導，經濟大省是國家經濟發展的“頂梁柱”。隨著黑龍江、山西、青海10月30日公布經濟“成績單”，內地31個省份2024年前三季度地區生產總值（GDP）數據全部出爐。作為中國經濟的“穩定器”，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川6個經濟大省挑大梁，在經濟總量領跑的基礎上，保持了較快增速，展現了穩定經濟發展的擔當。



作為中國經濟的“龍頭”，廣東前三季度GDP接近10萬億元（人民幣，下同），經濟規模占全國比重超過1／10。值得關注的是，將實體經濟擺在首位的廣東，前三季度工業投資增長9.1%，占全部投資比重36.9%，工業投資比重創新高；在外貿方面，廣東貨物進出口同比增長超過11.1%，對全國增長的貢獻率超過四成。進入四季度，廣東經濟增長後勁充足。



據國家統計局初步核算，前三季度國內生產總值949746億元，按不變價格計算，同比增長4.8%。6個“經濟大省”均表現出色，前三季度，廣東與江蘇GDP均突破9萬億元，位居第三的山東經濟總量處於“7萬億”級別。浙江以“6萬億”規模級別在第四位，河南和四川則同屬“4萬億”檔。值得一提的是，今年前三季，還有16個省份經濟增速跑贏“全國線”，反映了中國總體經濟基礎扎實、整體形勢穩定。



粵新經濟占25.5% 增長後勁足



作為中國經濟第一大省、外貿第一大省，廣東前三季度GDP總量達9.99萬億，經濟結構里面的新經濟占到了25.5%，廣東全省在產工業行業大類增長面超七成，重點數據表現向好。“這說明體現了廣東‘製造業當家’和新質生產力發展的優勢正在不斷確立，這亦是廣東經濟增長後勁的體現。”廣東省體制改革研究會執行會長彭澎告訴大公報，針對最後一季度的衝刺，廣東應在培育新質生產力的同時，加大拉動發展力度，實現“質量”與“速度”的更好協調。“廣東目前應該為明年的經濟增長做好準備，打好基礎。同時，應努力使新質生產力的培育發揮引領經濟增長的效果，推動現代化朝著高質量方向前進。”