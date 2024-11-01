中國雙航母　首次編隊演練

圖：10月下旬，海軍遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練，其間遼寧艦（前右）、山東艦（前左）編隊首次開展雙航母編隊演練。/新華社（圖源：大公報） 中評社北京11月1日電／據大公報報導，10月31日，新華社等內地官方媒體公布，海軍遼寧艦編隊近日圓滿完成年度遠海實戰化訓練，安全順利返回母港。海訓任務橫跨中秋、國慶等節日，編隊轉戰黃海、東海、南海等多個海域，其間遼寧艦、山東艦編隊首次在南海開展雙航母編隊演練，錘煉提升航母編隊體系作戰能力。雙航母編隊，可在制空、制海、防空、反潛、信息感知等方面，發揮“1＋1>2”的威力，是航母作戰體系質的飛躍。在此基礎上，向雙航母以及未來的多航母協同作戰升級，就是必由之路。



遼寧艦此次遠海實戰化訓練，不僅是自去年完成中期“返廠大修”首次遠海實訓，也是自其服役以來訓練內容最豐富、強度最大、實戰化程度最高的一次，屢次刷新紀錄。



訓練期間，編隊轉戰黃海、東海、南海等多個海域，參加了“聯合利劍－2024B”對台軍演，首次穿越蘇祿海等海上戰略要道。而最重要的是，遼寧艦與山東艦編隊首次開展雙航母編隊演練，這是航母作戰體系質的飛躍。



遼寧艦已服役12年，山東艦已服役5年，均已形成完整戰鬥力，對單航母戰鬥群運用有了熟練的掌握。在此基礎上，向雙航母以及未來的多航母協同作戰升級，就是必由之路。雙航母編隊中，各艦的站位、距離部署，航母間的協同調度指揮、信息情報共享、作戰分工，都需要不斷探索磨合。



合編機群 執行更強攻擊壓制



央視畫面顯示，山東艦、遼寧艦並排前進，編隊內其他十餘艘驅逐艦、護衛艦、補給艦緊隨其後，12架殲－15戰機在空中呈雙箭頭隊形飛過。不過，類似的“同框”畫面，在實戰中是不會出現的。各艦會散開部署到不同戰位上，兩航母間距通常達幾十公裡，驅逐艦、護衛艦通常距離航母幾十公裡乃至上百公裡，負責航母戰鬥群的中層防禦。



雙航母編隊，具備強大的區域防空、反潛作戰、對海反艦、對陸攻擊能力。山東艦、遼寧艦的雙航母編隊，主要由055型萬噸大驅、052D型“中華神盾”驅逐艦、054A型護衛艦、901型綜合補給艦，以及水下的攻擊型潛艇等組成，為航母提供全面的防空、反潛保護。

