美國大選：醫療成“冷處理”的“民生熱點”

這是2023年12月23日在美國加利福尼亞州舊金山街頭拍攝的無家可歸者。（圖源：新華社） 中評社北京11月1日電／據新華社報導，美國皮尤研究中心今年9月發布的一項民意調查結果顯示，醫療保障是美國選民第二大關注議題，僅次於經濟。然而，在2024年美國總統選舉中，民主、共和兩黨候選人卻鮮少觸及這一議題。大選之下，“選票至上”的政客們無力解決民眾關切，醫療保障成了兩黨都不敢深談的“民生熱點”。



“看病貴”難承受



美國《紐約時報》曾報導，在美國，住院病人在醫院平均開支超過4000美元，相當於其他發達國家住院費的5倍以上。最貴的醫院每天收費超過1.25萬美元。“許多醫院的急診室都是營利中心，這就是為什麼最簡單、最古老的手術——傷口縫合——會產生1500美元以上的賬單。”



根據美國凱澤家庭基金會和彼得森醫療保健中心聯合開展的健康系統追蹤項目，估計有2000萬美國成年人背負醫療債務，債務總額達到2200億美元；約1400萬美國人的個人醫療債務超過1000美元；約300萬美國人的個人醫療債務超過10000美元。今年9月，美國民調機構蓋洛普公司與非營利醫療費用研究機構“西區健康”聯合發布的一份民調結果顯示，美國人嚴重擔心他們是否有能力負擔所需的醫療保健費用，67%的美國人非常或一定程度上擔心重大健康事件可能導致醫療債務。



英聯邦基金會今年發布的一份報告顯示，儘管美國在醫療保健上的支出比其他任何高收入國家都多，但相比其他9個高收入國家，美國醫療系統的總體表現最差。美國人壽命最短，本可以避免死亡的人數也最多；美國在行政效率方面排名倒數第二，美國醫生和患者更有可能舉報與保險審批和收費有關的問題。就美國醫療保險使用效率過低的事實，美國公共衛生協會執行董事喬治·本傑明說：“我們花的錢比任何國家都要多，卻得到了一個最糟糕的結果。”

