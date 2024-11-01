“187比2”，兩種世界觀的博弈

第42屆古巴國際旅遊博覽會5月2日在古巴謝戈德阿維拉省國王花園群島開幕。古巴總理馬雷羅在開幕式上說，古巴將繼續推動旅遊業復甦，並促進旅遊業與經濟其他行業融合發展。（圖源：新華社） 中評社北京11月1日電／據新華社報導，紐約當地時間10月30日，第79屆聯合國大會上，與會國以187票贊成、2票反對、1票棄權的壓倒性優勢，通過了“必須終止美國對古巴的經濟、商業和金融封鎖”決議案。從1992年開始，聯大每年都會就古巴提出的要求美國解除封鎖的決議草案進行表決，相關決議多年得到國際社會壓倒性支持，傳遞出國際社會捍衛公平正義、反對霸權主義的共同呼聲。



美國一直把古巴視為眼中釘、肉中刺，不能容忍自己眼皮底下建立起一個自主選擇發展道路的社會主義國家，千方百計要根除這個“心腹之患”。20世紀60年代以來，美國制裁古巴的經濟措施更是越來越體系化、法律化，直至形成一套完整系統的經濟封鎖工程，實質就是禁止美國公司與古巴做生意，並威脅制裁任何與古巴有經濟往來的第三國企業，最終目的是從經濟上徹底扼殺古巴。



面對美國的霸權主義和強權政治，古巴人民堅決鬥爭，成功頂住了美國壓力，並贏得了國際社會的廣泛同情和支持。即使在美國國內，民調顯示多數美國民眾反對政府敵視古巴政策。世界衛生組織美國委員會曾指出：“美國對古巴的封鎖違背了《聯合國憲章》《美洲國家組織憲章》《日內瓦公約》和有關戰爭時期善意對待平民公約等所規定的人權基本準則，何況美古兩國還未處在交戰狀態。”“我們的結論是，禁運意味著對古巴人民的健康造成進一步傷害，乃至死亡。”



美國對古巴“以大欺小”式的單邊封鎖遭到了國際社會的普遍譴責，其中包括越來越多美國的盟友。歐盟就曾數次發表聲明，對美國針對古巴的制裁法案提出批評。美國為何對一個人口衹有自己三十分之一、領土面積衹有自己八十五分之一、經濟總量更是衹有自己二百五十六分之一的小國採取如此不得人心甚至有違人道的高壓政策，美國國務院前官員馬洛伊說得明白：“讓古巴政府失去國內支持唯一可行的辦法就是製造經濟困難，從而引起古巴老百姓不滿和失望……一條有效的捷徑就是切斷古巴資金的補給，這樣在古巴就會出現饑荒和大批失業，古巴政府也就會垮台。”



美國對待古巴的方式，復刻了自己對待世界的模式。一是單邊主義，制裁古巴遠超古美雙邊關係範疇，廣泛涉及其他國家利益，但美國不顧國際社會反對，單方面採取傷及他國利益的制裁措施；二是破壞國際規則，美國對其他國家之間進行正常的自由貿易橫加干涉和阻撓，違反世界貿易組織規則；三是“美國例外論”，美國依據兩部國內法制裁其他國家公司或個人，無異於向國際社會宣布美國法律具有海外效力，其治外法權性質反映出美國蔑視國際法，把本國法強加於國際社會的企圖，其實質是以本國立法規訓世界，建立“基於美國規則的國際秩序”；四是冷戰思維，美國固守冷戰遺風，不斷強化對古敵視封鎖，試圖剝奪其自主選擇發展道路的權利……

