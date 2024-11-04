山東省港澳辦副主任尹曉民一行訪中評社

山東省（台）港澳辦副主任尹曉民一行11月1日上午到訪中評社香港總部，中評社總編輯羅祥喜等熱情接待，雙方合影留念。（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月4日電（中評社報導組）山東省（台）港澳辦副主任尹曉民一行11月1日上午到訪中評社香港總部，中評社總編輯、中評智庫基金會秘書長羅祥喜等熱情接待。雙方就兩岸交流、香港的社情民意等共同關心的議題交流了看法。



尹曉民一行首先參觀了中評智庫大數據中心的有關展示，隨後座談期間羅祥喜補充介紹了中國評論的由來、發展與特色，以及中評社與山東的淵源。尹曉民高度肯定中評社、中評智庫的獨特優勢與重要作用；未來希望能夠與中評社、中評智庫有更密切的交流互動與合作。



參加本次座談的與會人員包括山東省港澳辦副主任尹曉民、山東省委依法治省辦秘書處處長郝磊、山東省民政廳慈善事業促進處處長任姍姍、山東省法學會綜合部主任張照利、山東省港澳辦政策法規處處長魏章柱、山東省港澳辦政策法規處二級調研員狄學立、山東省婦聯組織聯絡部四級調研員李娜、山東中華文化學院考研部副主任程芳。



中評社副社長、中評智庫基金會副秘書長王平，中評社助理總編輯兼國際部主任、中評智庫基金會副秘書長郭至君，中評社編委兼研究部主任、中評智庫基金會副秘書長束沐也參與了座談

