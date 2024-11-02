11月1日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月2日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月1日主持例行記者會並就烏克蘭危機、日歐將簽署“安全與防衛夥伴關係協定”等問題回答中外記者提問，以下是問答全文：



林劍：應中方邀請，馬來西亞總理安瓦爾將於11月4日至7日來華工作訪問。



伊朗聲像組織記者：我的問題是關於發生在伊朗境內的恐怖襲擊事件。10月26日上周六，極端組織“伊斯蘭國呼羅珊分支”支持並聯繫外國恐怖組織“正義軍”，在錫斯坦—俾路支斯坦省塔夫坦市襲擊了伊朗警方巡邏隊兩台車，導致10名警察殉職。請問中方對此有何評論？



林劍：中方譴責有關恐怖襲擊事件，反對一切形式的恐怖主義，支持伊朗維護國家安全穩定的努力。



路透社記者：本周四，越南對中國在西沙群島附近海域扣押越漁民和漁船表示抗議。外交部能否證實這一消息？



林劍：西沙群島是中國固有領土。中方敦促越方切實加強對本國漁民教育管理，不得到中方管轄海域從事非法活動。



法新社記者：據報導，朝鮮士兵已抵達俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基表示，對中國在朝鮮向俄派兵問題上“保持沉默”感到驚訝。中方對此有何回應？



林劍：我們注意到近期一些相關報導和各方反應。朝俄是兩個獨立主權國家，如何發展雙邊關係是他們自己的事。中方不掌握朝俄雙邊交往合作的具體情況。

