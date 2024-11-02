外交部：敦促越方加強對本國漁民教育管理

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月2日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月1日主持例行記者會。會上有外媒記者提問，本周四，越南對中國在西沙群島附近海域扣押越漁民和漁船表示抗議。外交部能否證實這一消息？



林劍回應，西沙群島是中國固有領土。中方敦促越方切實加強對本國漁民教育管理，不得到中方管轄海域從事非法活動。



