】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
外交部：敦促越方加強對本國漁民教育管理
http://www.CRNTT.com   2024-11-02 00:40:43


外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
　　中評社北京11月2日電（記者　海涵）外交部發言人林劍11月1日主持例行記者會。會上有外媒記者提問，本周四，越南對中國在西沙群島附近海域扣押越漁民和漁船表示抗議。外交部能否證實這一消息？

　　林劍回應，西沙群島是中國固有領土。中方敦促越方切實加強對本國漁民教育管理，不得到中方管轄海域從事非法活動。

 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：