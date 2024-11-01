俄羅斯對谷歌罰款超全球GDP

圖：位於美國加州山景城的谷歌總部。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月1日電／據大公報綜合塔斯社、英國《每日電訊報》報導：俄羅斯政府對美國科企谷歌公司的罰款已累積達約20000000000000000000000000000000000（35位數字）美元，這一數字遠超全球GDP總和（2023年全球GDP約為110萬億美元，是一個15位數字）。



谷歌2020年因其旗下視頻平台YouTube封殺多個俄羅斯媒體賬號的官司敗訴，因此被俄方處以每日10萬盧布（約8000港元）的罰款。塔斯社引述法律界人士稱，如果9個月內未繳納罰款，罰款金額將每天翻一番，沒有上限。衹有遵守法院判決，谷歌才能重返俄羅斯市場。這一數字遠超谷歌本身市值，即2萬億美元。



2022年俄烏衝突爆發後，谷歌關閉了俄羅斯分部，其子公司宣布破產。俄羅斯警方此前已從破產實體扣押了超1億美元資產。專家指出，谷歌“顯然不會支付這筆罰款，俄羅斯也無法從該公司收回這筆錢”，谷歌在俄羅斯的所有財產都已被收回或扣押。



克里姆林宮發言人佩斯科夫10月31日對此事回應稱：“雖然這是個具體的數字，我甚至都讀不出來這一數字，但它充滿了象徵意義。這可能成為谷歌管理層關注正在發生的事情並糾正當前狀況的一個理由。”