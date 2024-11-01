天關衛星交付國家天文台捕捉宇宙“焰火”

圖：這是由中國自主研製設備觀測到的首張全天X射線天圖（銀道坐標系）。\受訪者供圖（圖源：大公報） 中評社北京11月1日電／據大公報報導，愛因斯坦探針衛星（“天關”衛星）在軌交付儀式暨成果發布會31日在中國科學院國家空間科學中心舉行。自2024年1月9日成功發射以來，“天關”衛星已探測到多種類型的暫現天體，成功獲取了由中國自主研製設備觀測到的首張全天X射線天圖。



愛因斯坦探針（EP）衛星是中國科學院空間科學（二期）戰略性先導科技專項立項並實施的空間科學衛星系列任務之一。此次EP衛星以“天關”命名，源於我國北宋至和元年（公元1054年）司天監觀測並記錄的“天關客星”超新星爆發（SN1054）事件，它也被世界科技史界稱為“中國新星”。



“天關”衛星項目由中國科學院主導，歐洲空間局（ESA）、馬普地外物理研究所（MPE）和法國國家空間研究中心（CNES）參與研製。10月31日，“天關”衛星正式在軌交付給中國科學院國家天文台使用。



年內向全球發送百多條天文警報



“天關”衛星通過軟X射線開展高靈敏度實時動態時域巡天監測，探索宇宙中的X射線暫現源和爆發天體，通過捕捉轉瞬即逝的宇宙“焰火”，探索更多宇宙奧秘。自發射始至9月，“天關”衛星已成功探測到60例確定的暫現天體、上千例暫現天體候選體、480多例恒星耀發和上百例已知天體的爆發，向國際天文界發送了100多條天文警報，引導了國際上地面和空間多波段設備的後隨觀測。