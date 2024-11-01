﻿投資60億　番禺工業經濟總部園開園

圖：10月28日，廣州番禺工業經濟總部園區正式開園。（圖源：大公報） 中評社北京11月1日電／據大公報報導，衝刺四季度發展，廣東多個重點大項目正在加速落地。總投資60億元（人民幣，下同）的廣州番禺工業經濟總部園區近日正式開園。這一園區占地約474畝，建築面積約100萬平方米，未來將成為快時尚、新能源、低空經濟等新興行業的總部基地，並預計實現年產值280億元。記者瞭解到，番禺工業經濟總部園區吸引了17家企業入駐，已有番盈新、中海達、新力、冠粵路橋等7個項目竣工投產。根據規劃，園區將於2024年底全部投產。



園區企業之一、廣州市番盈新投資有限公司董事兼投資開發部經理羅博雄表示，番禺的千億新質平台涵蓋七個園區，彼此形成資源共享與協同的格局。他認為，番禺工業經濟總部園區作為其中一環，將推動信息共享、招商政策互通，助力入駐企業更好把握市場需求。“我們致力於建立各園區聯動的信息共享機制，增強對市場變化的快速響應，通過精準支持為企業提供實質幫助。”羅博雄表示，作為此項目的一部分，園區未來還將通過上下游產業鏈的聯動，打造協同創新環境，形成更具韌性的產業鏈布局。



進駐園區的企業、冠粵集團董事長吳道流透露，集團計劃在番禺打造建築產業的數字化總部，將設計、施工、檢測和研究的全產業鏈引入園區，形成建築科技創新基地。廣東省珠寶玉石交易中心總裁黎志偉介紹，珠寶行業在番禺積累了深厚的產業基礎，入駐園區後，公司將立足本地，打造國際級品牌形象，目標是在全球範圍內擴大番禺珠寶的市場影響力。