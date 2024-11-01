全球僅四國擁“雙航母”

中評社北京11月1日電／據大公報報導，航母是現代海上戰鬥體系的核心，雙航母編隊更是少數海軍大國才有的超級配置。目前全球共有21艘現役航母，分屬於8個國家。美國一家獨大，共有11艘。中國、英國、印度各有2艘。法、俄、意、泰各1艘。



美國經常派出雙航母或多航母編隊，到局勢緊張地區坐鎮，或“亮肌肉”炫耀武力。“林肯”號和“卡爾．文森”號航母就曾共同在南海活動。2017年朝核危機時，“羅斯福”號和“里根”號航母同時部署到西太。美軍的雙航母編隊，通常伴隨有7至8艘驅逐艦，4至6艘護衛艦、2至4艘核潛艇，2至4艘補給艦。美國是目前唯一有力量編組多航母編隊的國家。在海灣戰爭、伊拉克戰爭期間，美軍甚至派出6支航母編隊參戰。



英國海軍擁有2艘6．5萬噸級的航母，包括“伊麗莎白女王”號和“威爾士親王”號航母，分別在2017年和2019年服役。2021年5月“打擊勇士”演習中，兩艦首次組成了雙航母編隊。而2023年6月，印度海軍“維克拉瑪蒂亞”號和“維克蘭特”號，首次組成雙航母編隊，并首次進行艦載機夜間起降。



目前，中國首艘電磁彈射航母福建艦正在按計劃展開海試。服役後，中國將成為全球第二個具備三航母部署的國家。