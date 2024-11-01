深圳六路發力　全方位打造創新之城

圖：海歸深港團隊創立的深圳鯤雲科技展示公司研發的最新款數據流芯片。（圖源：大公報） 中評社北京11月1日電／據大公報報導，規模以上（下簡稱“規上”）工業增加值增長10.2%，戰略性新興產業占GDP比重近45%，專精特新“小巨人”企業總數預計突破1000家……新質生產力正成為深圳經濟高質量發展的新引擎。在10月31日深圳舉行的高質量發展系列主題發布會上，深圳多部門闡述加快發展新質生產力的思路，將在重大創新平台建設、構建現代化產業體系、創新要素配置等方面加快催生新質生產力。科技創新方面，將持續完善全過程創新鏈，繼續在基礎研究、關鍵技術攻關、成果產業化、科技金融、人才服務、平台載體六大方面發力，全方位打造創新之城。未來將推動河套合作區、光明科學城等重大創新平台建設、“一園一區”聯動發展，形成從原始創新到中試轉換再到產業化的創新鏈條，築產業化快車道。



今年前三季度，深圳市規上工業增加值增長10.2%，工業投資增長29.7%，戰略性新興產業增加值達1.16萬億元、占GDP比重接近45%。深圳市推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室專職副主任許雲飛介紹，深圳將在重大創新平台建設、構建現代化產業體系、創新要素配置等方面，加快催生新質生產力。



當前，深圳光明科學城聚焦信息、生命、新材料三大領域，集中布局了24個重大科技創新載體，其中包括9個重大科技基礎設施、11個前沿交叉研究平台、2所省重點實驗室和2所高水平研究型高校。許雲飛表示，未來將推動河套合作區、光明科學城等重大創新平台建設，推動河套合作區深圳園區和光明科學城聯動發展，“一園一區”形成從原始創新到中試轉換再到產業化的創新鏈條。



建概念驗證中心 育全譜系人才



深圳市科技創新局副局長邵鋼介紹，深圳市科技創新局將持續完善全過程創新鏈，加快建設具有全球重要影響力的產業科技創新中心。基礎研究方面，將實施基礎研究“深研”規劃，從源頭創新上服務產業高質量發展；關鍵技術攻關方面，未來將進一步統籌強化關鍵核心技術攻關，組織實施市科技重大專項。成果產業化方面，深圳制定了支持建設概念驗證中心、中小試基地等一系列措施，促進科技成果加速產業化；科技金融方面，設立了規模20億元的科技創新種子基金。此外，深圳將繼續優化人才服務，完善“博士後─優青─傑青”全譜系青年科技人才培養體系。 深圳聚焦以新提質、以質促新，積極發揮質量標準、知識產權、市場准入等職能優勢，助力加快培育發展新質生產力。深圳市市場監管局副局長李軍介紹，深圳圍繞新能源汽車、新型顯示、新一代信息通信、高端醫療器械等8條產業鏈，實施“一鏈一策”質量強鏈工程。建設適配現代化產業體系的質量基礎設施。在標準引領方面，全市累計研製國際標準3134項、國家標準和行業標準6764項。

