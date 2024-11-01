以色列黎巴嫩有望數日內停火

左圖：黎巴嫩看守政府總理米卡提。\路透社；右圖：以色列持續空襲黎巴嫩南部，大量建築被毀。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京11月1日電／據大公報報導，當地時間10月30日晚，黎巴嫩看守政府總理米卡提表示，在與美國中東問題特使霍克斯坦通話後，他希望在“未來幾個小時或幾天內”實現停火。以色列公共廣播公司同日披露由美國起草的以色列與黎巴嫩停火協議草案內容。根據草案，以色列與黎巴嫩將停火60日。分析指，拜登政府非常“積極”推動黎以和加沙停火，希望在11月5日大選投票日前取得重大進展。不過，以色列和真主黨10月31日繼續互炸，要實現停火難度很大。



黎巴嫩看守政府總理米卡提10月30日晚表示，他與美國中東問題特使霍克斯坦通了電話，對方稱正在前往以色列特拉維夫的途中。米卡提透露，霍克斯坦稱有望在11月5日前達成黎以停火協議，“我們應該保持樂觀，希望在未來幾個小時或幾天內，實現停火”。



以方：是時候結束戰鬥



米卡提強調，黎巴嫩需要的是在美國保證下的停火，然後再討論細節。他表示，9月21日之後，他本人並未與真主黨進行直接溝通。米卡提認為，真主黨未能及時切斷加沙地帶局勢與黎巴嫩戰線之間的關係。



與此同時，以色列公共廣播公司（KAN）披露了以色列和黎巴嫩停火協議草案。該文件由美方起草，已提交給以色列政府。根據草案，以色列與黎巴嫩將停火60日，以軍將在協議生效一周內從黎巴嫩南部撤出，黎巴嫩武裝部隊將接管該地區，受美國和其他國際機構的監督。黎巴嫩武裝部隊將是除聯合國駐黎巴嫩部隊之外黎巴嫩南部唯一的武裝力量。自該協議簽署之日起，各方將承認並全面實施聯合國第1701號決議，真主黨和該地區其他武裝組織不得對以色列採取行動。



以色列總理內塔尼亞胡10月29日晚與內閣部長開會，討論以色列對停火60天的要求，包括真主黨撤退至距離以色列邊境約30公里的利塔尼河以北，黎巴嫩軍隊在邊境部署，建立國際干預機制以執行停火，以及保證若以色列受到威脅時採取行動的自由。

