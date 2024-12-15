中評月刊：美對台戰略思維內涵演變

中評社香港12月15日電/北京大學國際關係學院博士研究生齊艶和北京大學台灣研究院院長、北京大學國際關係學院教授李義虎在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《美國對台戰略思維：內涵、特徵及其演變》，作者認為：戰略思維決定戰略行為，美國對台戰略思維作為戰略決策主體對台灣問題的系統性判斷，決定著美國在台海地區的戰略決策與部署，其會隨著美國對華戰略的調整、中美關係的變化以及決策者對台海局勢的認知等因素而變化。從特朗普政府到拜登政府，美國對台戰略思維發生了演變，在戰略威脅的判斷上，二者都將“中國大陸統一台灣”視為主要威脅，但後者更擔憂在台灣問題上維持主導優勢的風險。在戰略目標的確立上，二者具有一定延續性，均企圖利用台灣問題牽制中國，實現對華“戰略阻斷”，但後者更傾向兩岸“和平分離”。在戰略手段的選擇上，前者更注重硬權力手段，更傾向單邊主義；後者則更注重軟權力手段，以及多邊方式和同盟手段。文章內容如下：



冷戰後，在“模糊戰略”與“清晰戰略”之間，美國“以台制華”戰略充滿了不確定性，其背後的邏輯究竟是什麼，有著怎樣的戰略思維？即從戰略角度美國如何看待台灣，這一問題關乎美國怎樣界定與認知其在台海地區的戰略目標與戰略威脅，關乎台灣的戰略地位與戰略價值。美國對台戰略思維發生了何種演變？本文將對特朗普政府和拜登政府的美國對台戰略思維的演變及其影響因素展開分析。



“戰略問題的最高層次是戰略思維。”①相對於戰略而言，戰略思維更具有根本性和決定性，因為戰略本身及其實施，實質上都是戰略思維的反映和外在表現。②同時，戰略思維作為戰略的基本要素，反映著一個國家根本的安全與利益需求，以潛在的、複雜的方式決定著國家安全戰略的選擇行為。③戰略思維直接影響到一國思考戰略問題、制定戰略對策、採取戰略行動，衹有吃透一國戰略思維中經常起作用的基本觀念，掌握對方戰略思維的邏輯脈搏，才能在世界風雲變幻之際，預測出他們會按照什麼思路去思考問題、制定政策，循著什麼方向去採取行動。研究美國對台戰略思維，有助於揭開美國在台海兩岸戰略決策中的神秘面紗，更深入地認識和把握當前美國台海戰略及其政策的制定，還能更深刻捕捉和探察貫穿於戰略決策行為中及其背後的戰略思維的特點與規律。