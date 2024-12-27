中評月刊：美推台灣問題“國際化”話語策略

中評社香港12月27日電/武漢大學中國邊界與海洋研究院副教授、武漢大學兩岸及港澳法制研究中心研究員葉正國和武漢大學中國邊界與海洋研究院研究助理王澤宇在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《美國推動台灣問題“國際化”的話語策略與邏輯分析》，作者認為：台灣問題的實質是維護中國主權和領土完整。近年來，美國不斷對台灣問題進行“國際化”操弄，主要運用“去主權化”、“超主權化”、“他主權化”和“類主權化”的話語策略，塑造競爭格局、渲染產業安全、強化認知偏見等成為其實踐邏輯。而美國對台灣問題與香港問題、涉藏問題、南海問題“國際化”等雖然在目標、手段等方面有一定的共同性，但在意涵和內容等方面存在諸多差異。對此，中國應全面評估美國推動台灣問題“國際化”的演進趨勢，提升法律鬥爭能力，掌握涉台的國際話語權。文章內容如下：



近年來，美國認為中國是其國家安全面臨的最嚴重挑戰，不斷對台灣問題進行國際化操弄。①雖然其表面淡化“台灣地位未定論”等實體性法理敘述，但在方法論層面構築新的規則話語，以強化台灣問題作為中國內政的否定性敘事。同時，蔡英文、賴清德當局亦著重通過國際路徑推動“法理台獨”，使得近年來台海方向不確定不穩定性增多。鑒於此，本文嘗試在提煉其話語策略和實踐邏輯的基礎上對比分析，從而廓清美國推動台灣問題“國際化”的主要方式。



一、美國推動台灣問題“國際化”的話語策略



受制於作為國際社會普遍共識的一個中國原則，美國不能明目張膽干涉中國內政，衹能將台灣問題操弄為全球性議題，從而在現有國際法體系之外另搞一套所謂的“規則”。台灣作為中國領土一部分早已被置於中國主權管轄之下，台灣問題的實質是維護中國主權與領土完整問題。②然而，近年來美國圍繞主權議題操弄台灣問題“國際化”，整體來看主要有四種話語策略。