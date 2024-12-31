中評月刊：美日同盟現代化內涵及涉台取向

中評社香港12月31日電/深圳大學社會科學學院副教授、台灣法律研究所副所長黃繼朝和深圳大學馬克思主義學院2023級碩士研究生林薇薇在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《美日同盟“現代化”的內涵及其涉台取向》，作者認為：近些年，隨著大國博弈日趨激烈，美日對中國的戰略競爭顯著增強。兩國企圖以同盟“現代化”為名，實現美日關係的提質升級，共同應對所謂由中國帶來的現代威脅與挑戰。深入剖析美日同盟的“現代化”概念，可以發現其內涵呈現出明確的“制華”性、指向性以及延展性。隨著美日同盟“現代化”進程的推進，雙方聯手實施“以台制華”的戰略取向不斷凸顯，並在聯合涉台操作上呈現出一系列新動向。具體而言，主要是以強化雙方聯合涉台的效力為基礎，將提升日本介入台海的能力和主動性視為新面向，把擴展“美日+”小多邊涉台機制視為策略性操作，旨在通過同盟“現代化”的框架進一步強化“以台制華”戰略的實施效力，同盟涉台聯動趨勢明顯。在新形勢下，美日同盟“現代化”的加速推進無疑為亞洲地區的和平與穩定引入了諸多不確定因素，進一步加劇了地區的緊張局勢，也使得台海局勢更加複雜嚴峻。文章內容如下：



2023年1月13日，在美日華盛頓首腦峰會中，拜登提出“實現美日同盟關係的現代化”。由此美日同盟的“現代化”定義自2014年之後再度成為新時期美日同盟關係發展的指向目標，乃至被形容為美日同盟1960年代以來的“歷史性變化”與“質的飛躍”。在當前中美博弈嚴峻複雜、國際形勢波譎雲詭的大變局下，美日謀求同盟關係的“現代化”不衹將影響美日關係的轉變，而是將對印太特別是台海局勢都帶來一系列聯動輻射效應。其中，近年來美日同盟在其“現代化”目標框架下對於中國大陸以及台海的頻頻關切，尤其值得深度關注。有鑒於此，本文旨在專門探討美日同盟“現代化”的內涵及其涉台取向。



一、美日同盟“現代化”的內涵



美日同盟“現代化”概念的提出，表明了美日雙方在新階段深化聯盟合作的基本態勢。它作為雙方在新形勢下對同盟進行適應性調整的結果，深受美日兩國涉華戰略利益共識的驅動，其內涵呈現明確的“制華”性、分工調整性以及延展性。具體來看，其“現代化”內涵主要體現在以下三方面：