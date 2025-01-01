中評月刊：加快建設中華民族共同體推進統一

中評社香港1月1日電/福耀科技大學數字經濟與管理學院教授、廈門大學台灣研究中心研究員在朱磊中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《加快建設中華民族共同體推進國家統一進程研究》，作者認為：台灣問題從產生到解決，大體會經歷三個階段，即平衡對峙、不平衡對峙、不平衡非對峙，目前處於第二階段。和平統一並非沒有可能，兩岸應通過利益融合、感情融合、理念融合、命運融合，構建和鑄牢中華民族共同體意識，推動台灣問題由第二階段向第三階段轉化，最終完成國家統一。台灣問題必然解決，中國的完全統一必然會實現，這是個歷史過程。國家實現完全統一，並不是兩岸關係發展的終點，而是中華民族發展的新節點。中華民族共同體的建設始終是更長遠的目標和方向，也必將為兩岸同胞帶來更持久的穩定和福祉。文章內容如下：



解決台灣問題、實現國家完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。在實現統一的歷史進程中，需要認清發展階段，做出正確判斷，採取有效措施，把握戰略主動。台灣問題從產生到解決，大體會經歷三個階段，目前處於第二階段。本階段的主要任務，一方面要通過不斷提升自身實力防止台灣從中國分裂出去，另一方面要加快推進兩岸中華民族共同體建設，加速兩岸融合，推動國家完全統一。



一、台灣問題的三個發展階段



台灣問題的產生有複雜的歷史背景。甲午戰爭後，清政府被迫簽訂《馬關條約》，將台灣割讓給日本。抗日戰爭勝利後，中國收回台灣。但其後的國共內戰及複雜的國際局勢，導致兩岸長期分離。



台灣問題的實質是20世紀40年代中後期中國內戰遺留並延續的政治對立，這沒有改變大陸和台灣同屬一個中國的事實。兩岸未來復歸統一，不是主權和領土再造，而是政治對立的結束。