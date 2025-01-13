中評月刊：如何提升台灣民眾兩岸融合認同

中評社香港1月13日電/天津大學台灣研究所副所長、天津大學人文藝術學院中文系副教授何慧俐和南開大學台灣政治研究中心助理王甜鈴在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《從融合發展邏輯看台灣民眾的“兩岸融合認同”》，作者認為：自1987年10月台當局開放民眾赴大陸探親後，兩岸人員往來和經濟文化交流日趨密切。大陸出台眾多惠台政策促進兩岸融合發展，台灣民眾對兩岸融合認同的提升可以體現在政治、經濟、文化等方面融合發展的成效中；但美日因素、民進黨當局及台灣民眾群體意識等因素也對兩岸融合認同形成了阻礙。通過探討文化認同、民族認同和制度認同等方面的對策建議，可以建構並增進台灣民眾的“兩岸融合認同”，共同以和平方式實現中華民族偉大復興。文章內容如下：



一、前言



近年來，在中共中央領導下，大陸不斷加強兩岸之間的交流合作，積極推動並深化兩岸融合發展。2023年9月中共中央、國務院印發《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，充分發揮福建在發展兩岸關係中的獨特地位，在探索兩岸融合發展的道路上邁出更大的步伐。除此之外，海峽論壇、海峽青年節、海峽青年論壇等民間交流活動方興未艾，有力促進兩岸同胞求同存異、聚同化異，增進彼此認同感並增進心靈契合。



結合2018-2023年台灣民心動向調查的數據結果來看，2018年兩次調查中均有半數左右的台灣民眾認可“九二共識”、認同一個中國；2019年民調中有近六成台灣民眾對大陸的印象較好。①而經過2020年之後兩岸局勢緊張發展，台灣民眾對待兩岸交流的態度也發生轉變，認可增加與大陸互動的比例由2021年的64.2%降至2023年的58.8%；台灣民眾赴大陸旅遊的意願由2018年的18.2%減至2022年底的10.2%。〔２〕對待“戰爭”問題一直多數保持著“台灣沒有做好準備”、“不願意自己或家人上戰場”、“發生戰爭後雙方應協商和談”等態度。值得一提的是，在2023年兩岸和平調查中，儘管兩岸關係仍舊緊張，有74.4%的台灣民眾認為應該增加兩岸互動，並且有67.5%的民眾清醒地意識到美國衹是利用台灣來控制大陸，如果發生戰爭，46%的民眾認為美國不會實質性地幫助台灣打仗。③最新民調數據顯示76.7%的台灣民眾認為自己是台灣人，9.2%的民眾認為自己是中國人，8.1%的民眾認為自己既是台灣人也是中國人，④較2022年5.3%台灣民眾認為自己是中國人的比例有較大提升。⑤因此，從兩岸融合發展的數據及現狀來看，大陸應當更加積極促進兩岸各領域、多方面交流、提高台灣民眾的“兩岸融合認同”。