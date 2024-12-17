中評月刊：兩岸政治協商基礎、進程和對策

中評社香港12月17日電/閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌教授與四川行政學院政治學教研部講師、四川省台灣研究中心研究員翁明源博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《新時代兩岸政治協商：必要性基礎、目標進程和推進對策》，作者認為：兩岸政治協商是新時代黨解決台灣問題總體方略的重要政策主張，在增強統一動力、厚植統一民意、構建統一話語權、形成統一路徑上發揮不可或缺的重要作用。應恪守堅持一個中國原則、努力謀求國家統一和反對“台獨”的前提基礎，遵循以人民為中心、循序漸進、平等協商和合情合理的安排等總體原則。近中期階段，應致力推動兩岸關係和平發展達成制度性安排；中遠期階段，則以探索並形成“一國兩制”台灣方案為主要目標。文章內容如下：



一、問題緣起與研究動態



（一）問題緣起



黨的十八大以來，習近平總書記在不同場合多次提出與台灣各界開展協商談判，以推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國和平統一進程。2019年1月2日，習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出“在堅持‘九二共識’、反對‘台獨’的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排”的鄭重倡議，①首次明確應通過政治協商為兩岸關係和平發展達成制度性安排，為務實推動兩岸政治協商提供了新路徑。2022年8月，《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書指出“兩岸協商談判可以有步驟、分階段進行，方式可靈活多樣。我們願意在一個中國原則和‘九二共識’的基礎上，同台灣各黨派、團體和人士就解決兩岸政治分歧問題開展對話溝通，廣泛交換意見。我們也願意繼續推動由兩岸各政黨、各界別推舉的代表性人士開展民主協商，共商推動兩岸關係和平發展、融合發展和祖國和平統一的大計”，②將兩岸政治協商的目標指向從推動兩岸關係和平發展、融合發展上升為實現祖國和平統一，並提出了有步驟、分階段的實施部署。2022年10月，黨的二十大報告再次強調“我們堅持一個中國原則和‘九二共識’，在此基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程”，③直面國家和平統一對兩岸政治協商的具體方式、基本原則和協商對象等做出了系統性安排。為此，探索構建兩岸政治協商的理論根基，務實研究兩岸政治協商的必要性基礎、目標進程和推進對策，是新時代解決台灣問題、實現祖國完全統一的一項重大命題。