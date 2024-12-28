中評月刊：台灣民眾黨與第三勢力的未來

中評社香港12月28日電/中國文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授謝立功在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《從台灣民眾黨的發展探討第三勢力的未來》，作者認為：台灣民眾黨主席柯文哲在2024大選得到四分之一以上選民的支持，民眾黨獲得8席“關鍵少數”的不分區“立委”，在地方也有將近50席各級民代，民眾黨已成為中型政黨，也是現階段台灣第三勢力的代表。然而柯文哲面臨政治獻金申報錯誤及京華城疑涉圖利風暴，使得柯與民眾黨支持度都下降。若原來支持者轉向藍或綠時，民眾黨的影響力就會降低，可能使得台灣政黨現階段的“兩大一中”轉為“兩大”，第三勢力也可能形同瓦解。當然民眾黨若能痛定思痛，進而調整體質，整合其他小黨，也不無可能反而藉此讓台灣政治走向多黨制。本文將依序分析台灣民眾黨的成立、成長、低潮、轉型，最後探討第三勢力之未來發展。文章內容如下：



一、前言



2024年台灣大選，民進黨賴清德、蕭美琴獲得558萬6019票、得票率40.05%；國民黨侯友宜、趙少康獲得467萬1021票、得票率33.49%；民眾黨柯文哲、吳欣盈獲得369萬466票、得票率26.46%位列第三。過去台灣較具規模之第三勢力曾有新黨、親民黨、台聯黨、時代力量黨、社會民主黨、台灣基進黨，但2024大選結果，上述政黨提名候選人皆無人當選區域“立委”，得票亦皆未達到分配“立法院”不分區“立法委員”席次的5%門檻，台灣民眾黨雖亦無任何一人當選區域“立委”，但分配到8席不分區“立委”。



總體而言，民進黨賴清德雖延續蔡英文的“中央”執政權，但僅獲得4成選票，在“立法院”國民黨“立委”總席次為52席、民進黨為51席，無黨籍2席(屬性偏國民黨)，由於無任何政黨實質過半，民進黨席次又僅排在第二，形成所謂的雙少數（“總統”、“立法院”得票率皆為少數），國民黨雖為最大在野黨，但成立僅5年的民眾黨的8席“立委”反而成為可左右政局的關鍵，堪稱最具實力的第三勢力代表。