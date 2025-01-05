中評月刊：國際戰略格局的演變態勢分析

中評社香港1月5日電/福州外語外貿學院國際商學院教授黃麗華和廈門大學台灣研究院特聘教授、博士生導師、溫州市台灣研究中心首席專家李非，及本文通訊作者、廈門大學台灣研究院博士研究生林衛衛在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2024年11月號發表專文《國際戰略格局的演變態勢分析》，作者認為：當前國際局勢異常複雜，大國博弈日益激烈，地緣政治劇烈變動。面對已經來臨的“新冷戰”時代，不僅要以辯證的思維審視時代之變，而且要以發展的眼光洞察歷史之變，更要以多維的視角認識世界之變，同時還要用客觀的態度解讀秩序之變，在百年未有之大變局中，居安思危，未雨綢繆，通盤審視，運籌帷幄，統籌謀劃，全面布局，才能有效化危機為契機，轉困局為新局。文章內容如下：



一、引言



當前國際戰略格局的演變態勢主要表現為大國博弈下的地緣政治矛盾和利益衝突。所謂地緣政治，是根據地理要素分析世界範圍的戰略形勢，把地理視為影響甚至決定國家政治行為的基本要素。當今世界正處於百年未有大變局時代，“世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開”①。國際地緣政治劇烈變動，大國博弈愈演愈烈，世界安全秩序重新洗牌，各種經濟危機接踵而來。在歐洲，俄烏衝突不斷升級；在中東，巴以衝突也持續燃爆；在東亞，台海危機更日益顯現。如果說俄烏衝突是美國“以烏制俄、因俄控歐”的地緣布局和政治彩排的話，那麼如今的巴以衝突就是大國“以巴制以、聯阿抗美”的地緣破局和戰略突圍，而未來可能發生的台海衝突則是美國“以台制華、聯合遏中”的終極博弈和戰略攤牌。台灣問題遲早將會被美國人為引爆，成為美國阻擊中國和平崛起的最後一顆炸彈或最後一張王牌。可見，世界又一次站在歷史的十字路口中，何去何從取決於各國人民的選擇。