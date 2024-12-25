中評月刊：馬科斯政府南海政策從合作到對抗

中評社香港12月25日電/海南師範大學南海區域文化研究中心研究員鄭澤民博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《馬科斯政府南海政策：從合作走向對抗》，作者認為：菲律賓總統馬科斯上任以來，其南海政策經歷了過山車式的變化。以其訪華為界，前期馬科斯表示要與我國開展南海合作，協商解決分歧甚至共同開發南海資源，後期急劇轉向，向對抗方向發展。馬科斯政府不願正視中方南海主權主張的合法性、南海地緣政治發展、菲國內政治鬥爭需要等因素推動了這一變化。就我國來說，正視馬科斯政府南海政策變化原因、表現形式、發展趨勢，分析其可能帶來的影響，堅決回擊其南海侵權行徑；同時，推動東南亞國家與我國共同思考、深化“命運共同體”理念內涵、建設方向與具體路徑，做大做強共同利益，減緩或消除美西方通過惡化區域地緣政治局勢“塑造”南海爭端走向的功能，堅決維護我國南海島礁主權和海洋權利。文章內容如下：



2022年7月，馬科斯成為菲律賓總統，各方關注其南海政策走向，學界多有討論。有的認為馬科斯政府會延續上屆杜特爾特政府的南海政策，甚至對中菲進一步推動南海合作和“共同開發”持樂觀態度，有的認為馬科斯相對於上屆杜特爾特政府會加強與美國的關係，可能對杜特爾特政府南海政策進行調整，從而可能帶來不確定性。在馬科斯南海政策表現不同於杜特爾特政府南海政策之後，也有觀點認為，雖然馬科斯南海政策發生了變化，但受制於多種因素，不會出現根本性逆轉①。本文擬對馬科斯南海政策做一探討，筆者認為，所謂馬科斯政府“南海政策”應該包含兩個方面，一是指馬科斯政府對中菲爭議內容的立場主張，二是指馬科斯政府圍繞這一立場主張所採取的應對之策與行為方式表現。就第一點而言，菲律賓的南海政策沒有變化，一直堅持其南海聲索和主張。因此，討論馬科斯政府南海政策，主要是探討其應對之策與行為特徵。



一、馬科斯政府南海應對之策與行為現狀



1.南海侵權行徑日漸升級



馬科斯擔任總統之初，菲律賓政府南海政策、行為表現較為溫和，甚至表示要推動南海油氣資源“共同開發”。2023年初馬科斯訪華回國後不久，菲律賓政府幾乎是立即採取行動升級了南海局勢，最直觀的表現是其南海侵權行徑日見升級，主要體現在以下幾個方面。