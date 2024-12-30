中評月刊：G7成員國在涉台議題的博弈合作

中評社香港12月30日電/北京外國語大學東西方關係研究中心研究員張婷婷和通訊作者、中國青年政治學院講師關照宇在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《利益分歧與政策協調：G7成員國在“涉台議題”中的博弈合作》，作者認為：在美國的推動下，2021年開始，七國集團（G7）將“涉台議題”納入峰會宣言。基於各國的現實利益分歧，G7成員國存在認知差異，博弈呈“雁陣”梯隊模式，美日作為“狂熱派”發揮“領頭”作用，英加作為“追隨派”充當“兩翼”，法德意作為“搖擺派”扮演“雁尾”角色。本文通過梳理2021-2024年G7峰會宣言和外長聲明發現，經過2021年的“試探合作可能”、2022年的“尋找合作契機”、2023年的“彌合合作分歧”和2024年的“強化合作共識”，G7成員國逐步達成利益妥協，實現了政策協調。G7炒作“涉台議題”，不僅損害了中國的核心利益，還危及地區和平與發展。聚焦議題設置，本文認為中國可以通過澄清基本事實、強化共同利益和深化對台控制力進行破局和重塑。文章內容如下：



2022年8月10日發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書明確指出：“外部勢力干涉是推進中國統一進程的突出障礙。”①台海局勢的外生性變數和突發性危機與外部勢力特別是美國的介入有著密切聯繫。②兩岸在國際上的“不對等共存”已經成為當今國際秩序的一部分。③美西方正是利用這種“不對稱”的力量格局，試圖通過國際輿論塑造“大陸以大欺小”的假象，爭取國際社會對台灣的同情。賴清德上台後，對內通過“洗滌人心”強化輿論認知欺騙，對外利用中美戰略博弈縫隙，為美西方干涉“台灣問題”提供契機。④



美國對台干涉已從“美日雙邊”走向“G7多邊”，“議題設置”是其實施輿論攻擊的重要手段，根據傳播學的相關原理進行全方位布局，試圖通過在G7等多邊舞台設置“涉台議題”，拉攏盟友共同干涉台灣問題，以“集體霸權”形式占領國際輿論“制高點”，混淆國際視聽抹黑中國，阻撓中國收復台灣。議題設置屬於政治傳播學的研究範疇，通過情景構建、利益動員、身份塑造和行動規劃完成話語邏輯構建。⑤從2021年英國康沃爾峰會開始，美國和日本不顧中國反對，聯合游說G7其他成員國，強行將“涉台議題”納入“G7集團霸權”情境下，通過對成員國進行利益動員實現“行動捆綁”，塑造“我者”與“他者”的“敵對性”身份構建，游說其他國家在“涉台議題”上與其保持一致，最終以“峰會宣言”的形式形成行動規劃，完成“涉台議題”設置。