土耳其總統軟硬兼施對付庫爾德工人黨

2023年10月1日，在土耳其安卡拉，土耳其總統埃爾多安在議會發表講話。（圖源：新華社） 中評社北京11月1日電／據新華社報導，土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安10月30日表示，完全支持政治盟友對庫爾德工人黨領導人的友好表態。但埃爾多安說，他的和平呼籲並不面向在伊拉克和敘利亞的“恐怖主義頭目”。目前，土耳其對境外庫爾德勢力的打擊仍在持續。



遞出橄欖枝



土耳其媒體報導，土政壇近期就解決庫爾德問題的可能方案展開新一輪討論。



埃爾多安的政治盟友、民族行動黨領導人德夫萊特·巴赫切利22日提議，如果被終身監禁的庫爾德工人黨領導人阿卜杜拉·厄賈蘭公開宣布解散庫爾德工人黨，應給予他“獲得希望的權利”。



此言論被輿論解讀為有條件釋放厄賈蘭。法新社稱這一友好姿態“前所未有”。



巴赫切利26日在一份書面聲明中提到，土耳其人和庫爾德人有著“兄弟情誼”，土耳其面臨的不是民族或教派問題。



土耳其總統埃爾多安30日對巴赫切利表示全力支持。他表示，“歷史機遇之窗已經在我們面前打開”，呼籲庫爾德人“堅定地握住真誠伸出的手”。他還說，願將與庫爾德人的衝突“完全移出國家議程”。



改善囚禁條件



庫爾德工人黨成立於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，被土耳其列為恐怖組織。土耳其軍隊多次越境打擊伊拉克和敘利亞境內的庫爾德工人黨武裝。

