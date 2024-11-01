麥當勞細菌污染事件感染者增加

2020年3月19日，位於美國得克薩斯州達拉斯北郊的一家麥當勞門前，人們開車排隊等候點餐服務。（圖源：新華社） 中評社北京11月1日電／據新華社報導，美國食品和藥物管理局10月30日通報，美國13個州報告總計90例與食用麥當勞漢堡相關的大腸杆菌感染病例。調查人員正檢查一家位於華盛頓州的洋葱種植商，追查感染源頭。



美國疾病控制和預防中心先前通報，截至本月25日，美國13個州至少75人因麥當勞漢堡大腸杆菌污染出現不適症狀，其中22人住院、1人死亡。根據最新消息，患病人數增至90人，住院人數增加至27人。



美國政府相關機構官員認為，麥當勞一款名為“四分之一磅”的漢堡使用的洋葱片很可能是直接感染源。涉事洋葱片由總部設在加利福尼亞州的農產品公司“泰勒農場”供應，產自科羅拉多州一家工廠。事發後，麥當勞停止從這家公司採購洋葱片。



據美聯社報導，食品和藥物管理局已開始對“泰勒農場”涉事工廠開展檢查，同時正檢查一家位於華盛頓州的洋葱種植商，後者名稱未公布。



美國疾控中心說，導致此次食品安全事故的O157：H7型大腸杆菌是一種致病性較強的細菌，人感染後輕則發燒、腹痛、反胃，重則出現出血性腹瀉、水腫等症狀，甚至因腎功能衰竭和多臟器受損而死亡，尤其對5歲以下兒童傷害較大。