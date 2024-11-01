中國援建蒙古國殘疾兒童康複發展中心五周年

中評社北京11月1日電／據新華社報導，由中國駐蒙古國大使館主辦，中國中鐵四局集團有限公司、蒙古國殘疾兒童康複發展中心協辦的“同在藍天下，共築人間愛”慈善捐贈暨中國援建蒙古國殘疾兒童康複發展中心投入使用五周年紀念活動10月31日在蒙古國首都烏蘭巴托舉行。



中國駐蒙古國大使沈敏娟，蒙古國家庭、勞動和社會保障部長恩赫阿木古楞，國際組織駐蒙古國代表以及中鐵四局蒙古國公司總經理安曄、蒙古國殘疾兒童康複發展中心負責人等出席當天的活動。



沈敏娟表示，中國援建蒙古國殘疾兒童康複發展中心是在兩國高層戰略引領下，雙方在“一帶一路”倡議“共商共建共享”原則基礎上實施的重要民生工程。中國企業克服氣候條件、工期緊張等多重困難，建成目前在蒙古國面積最大、醫療條件最現代化、功能最齊全的殘疾兒童康複治療場所。中國政府高度重視本國兒童事業發展，也積極推動包括蒙古國在內的全球兒童健康茁壯成長。



活動儀式上，沈敏娟同蒙古國殘疾兒童康複發展中心負責人簽署捐助殘疾兒童醫療器械、3D打印機等物資，并為該中心受表彰的護理人員頒獎。



恩赫阿木古楞表示，這一項目填補了蒙古國在殘疾兒童康複領域的空白，為殘疾兒童及其家庭提供了現代化康複服務。



蒙古國殘疾兒童康複發展中心項目由中鐵四局承建，於2019年5月正式投入使用。據介紹，該中心建成投入使用5年來，累計接診患兒4．2萬餘人，為幫助殘疾兒童康複理療、身心恢複發揮重要作用，也為提升蒙古國醫療事業水平提供了重要支持