僑商赴四川樂山考察食品飲料產業發展

中評社北京11月1日電／據中國僑網報導，近日，韓國華僑華人聯合總會常務副會長金雪花帶隊考察四川省樂山市市中區樂山味道·食品飲料產業園。



在園區展廳，考察組一行深入了解樂山味道·食品飲料產業園的基礎設施建設情況、現有產業布局及未來發展規劃。產業園的先進設施、完善配套和發展前景，給考察組留下了深刻印象。“產業園不僅展現了市中區在食品飲料產業上的深厚積澱與創新活力，更為投資者提供了廣闊的發展空間和無限的合作機遇。”考察組給予了園區極高的評價。



據了解，金女士在參加2024“一帶一路”知名華商四川行樂山活動中深刻感受到了市中區作為樂山高質量發展引領區的獨有魅力和發展前景，鑒於此，才成就了雙方此次深入溝通交流的機會。“樂山味道·食品飲料產業園區的建設和未來發展前景廣闊，與我們公司的發展理念高度契合。”她特別強調，雙方合作潛力巨大，前景可期。



在座談會上，市中區對考察組的肯定與期待表示感謝，并表示，市中區最大的優勢在“區位”，最好的發展就是“現在”，迎來了大有可為的機遇期、加快發展的黃金期、動能轉換的關鍵期，真誠期待通過市中區僑聯的牽綫搭橋，讓僑商們認識市中區、了解市中區、投資市中區，成為市中區發展的“合夥人”