四川省達州市僑聯赴浙江舟山取“僑經”

中評社北京11月1日電／據中國僑網報導，近日，四川省達州市僑聯黨組書記、主席段昌林帶隊赴浙江省舟山市考察調研，學習舟山市僑聯先進工作經驗，共享僑務資源，并在當地開展招商引資、招才引智宣傳推介。



活動期間，考察組一行參觀考察了舟山市正山智能智造科技有限公司、浙江海力生生物科技股份有限公司、華僑國際文化交流基地定海新建社區和舟山城市展示館。詳細了解僑商企業發展狀況，僑聯活動陣地建設和為僑服務等工作開展情況。段昌林向企業負責人詳盡介紹了達州市經濟社會發展現狀，著重介紹了達州獨一無二的地理位置、豐富的資源優勢、所擁有的特殊戰略機遇以及市委、市政府在招商引資方面的優惠政策、產業布局規劃和要素保障措施等，誠摯邀請企業家朋友進一步了解達州、投資達州。



座談會上，雙方圍繞兩地經濟社會發展情況、僑聯組織建設、僑胞服務、僑務資源利用等方面進行了全面分享，并就如何發揮區域優勢、促進合作共建、維護僑界權益、開展聯誼聯絡、舉辦特色活動等進行深入交流探討。



隨後，達州市僑聯與舟山市僑聯簽訂《締結友好僑聯協議書》。雙方表示，將通過友好關系的建立，以“僑”為“橋”，實現優勢互補，促進兩地在經濟、科技、文化、聯誼等領域的交流合作。