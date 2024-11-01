老撾國立大學孔子學院舉辦中國飲食文化展

中評社北京11月1日電／據中國僑網轉編萬象消息：10月29日，由中國教育部中外語言交流合作中心主辦、老撾國立大學孔子學院承辦的“以食為天·以天為食”中國飲食文化展在老撾國立大學孔子學院成功舉辦。老撾國立大學校長德薩努拉·森登德、中國駐老撾大使館政治處主任杜長青、老撾教育體育部高教司主任普婉、公安部安全總局辦公廳副主任占塔翁和來自老撾國家政治行政學院、國立大學、孔子課堂、老撾中國總商會、老撾廣西商會、老中高速公路公司等的中外嘉賓和新聞媒體，以及老撾國立大學孔院師生、中文學習愛好者1000餘人參加活動。



開幕式伊始，孔子學院中文師範專業學生表演老撾舞蹈《老撾歡迎您》、古箏獨奏《十面埋伏》，精彩的文藝表演贏得了現場陣陣掌聲。



德薩努拉·森登德校長在致辭中表示，此次中國飲食文化展搭建起了中老兩國文化交流的新平台，通過美食這一獨特的文化載體，可以增進中老兩國青年學生和民衆之間的相互了解，為老撾民衆帶來美食盛宴的同時，也將中華優秀傳統文化傳播到老撾，為中老文化教育交流做出了新的貢獻。



杜長青主任在致辭中表示，中國的飲食文化源遠流長，博大精深，中國美食不僅僅是味蕾上的享受，更蘊含著中華民族深厚的文化底蘊。國立大學孔子學院舉辦的中國飲食文化展，可以讓更多的老撾民衆全方位、多角度地感受中國飲食文化的多元與精彩，領略中國美食的獨特魅力，體會中國人對生活的熱愛和對美食的追求，增進中老兩國人民對彼此文化的理解和交流。



羅明院長在致辭中表示，國立大學孔子學院成立14年以來，始終秉持從語言入手，用文化交融，促民心相通的宗旨，在加強中老語言文化教學合作的同時，積極開展豐富多彩的各類文化活動。在中國教育部中外語言合作交流中心的支持下，舉辦本次中國飲食文化展，旨在讓更多的老撾青年學子更加全面地、近距離地了解感受中國和中國文化，體驗舌尖上的中國文化，促進文化互鑒和民心相通。



本次“以食為天·以天為食”中國飲食文化展分為三大主題展區——“飯就是家”“飲食乃藝術”“醫食同源”，中國飲食書籍展台以及餃子、螺螄粉美食體驗區。除此之外，參加活動的師生還可以獲得精美文創紀念品。



活動開展前，孔子學院通過官方微信公衆號、FACEBOOK、TIKTOK賬號預熱推送效果良好，瀏覽量高達3．8萬餘次。活動現場人頭攢動，大家對中國飲食文化表現出了極大的熱情。

