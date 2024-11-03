陳琴富答中評：促進兩岸交流融合 媒體先行

中國時報總主筆陳琴富（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京11月3日電（助理記者 馬一鳴）11月1日上午，第五屆兩岸媒體人峰會的部分媒體嘉賓對人民網進行參觀訪問。在上午的參訪結束後，中國時報總主筆陳琴富就參觀人民網的感受，以及數字化大背景下兩岸媒體人在促進兩岸關係中發揮的作用等問題接受中評社記者採訪。



陳琴富表示，人民網在大數據方面的成果非常特別，台灣還沒有哪一個單位能夠做出這樣的平台，人民網可以做出來這樣的成果非常不容易。“它的數字網的內容非常豐富，人民日報也有很多很新的東西，又區分成很多小的製作團隊，一個人可以製作一個節目，這非常不容易。另外，一個媒體可以針對國家的需求，用非常平民化的方式去發掘，再把它發展成一個全民活動，一般台灣媒體不會想到這方面。”他說。陳琴富還表示，用這樣的方式來呈現，讓大家注意到了這是媒體最重要的功能，人民網有很多值得台灣媒體學習的地方。



陳琴富還提到，如果兩岸要在數字化媒體方面合作，最好的是台灣也有一個類似的數字平台。“像一些台灣人，他想要來大陸做投資也好，或者做其他的事，這個平台也許會對台灣人很有幫助，可以讓台商等群體也瞭解這個平台可以怎麼樣來運用，會更方便。”他說。

