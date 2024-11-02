中評現場：參訪人民網　台灣嘉賓好奇大數據

嘉賓瞭解人民網歷史沿革（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京11月2日電（助理記者 馬一鳴）第五屆兩岸媒體人峰會與會嘉賓一行11月1日上午來到人民網參觀訪問。在參訪過程中，中評社記者注意到，台灣嘉賓對“大數據災備中心”感到非常好奇，並與講解人員進行了交流，得知原來“災備”就是災難備份，能夠保證相關數據的傳輸和存儲，提高數據的應用，從而減輕水災、地震等災害所帶來的傷害。



新時代賦予人民新使命，大數據催生創新變革。據瞭解，2015年人民網就聯合國家工信部等有關中央部委，全面深入開展調查研究和科學論證，2018年正式註冊成立了人民數據管理有限公司。作為人民日報、人民網旗下“黨管數據”的理論和實踐平台，人民數據主動承擔起黨媒在大數據領域的責任使命，努力把握新時代新機遇，積極探索新技術新路徑以實現國家全域大數據安全、精準服務於黨的“科學執政、數據執政、智慧執政”的新發展理念為遵循，使大數據更加便捷、高效地服務於經濟社會發展。整合國家數據資源，做好各級黨政機關、央國企、民企等大數據“存、管、用”工作。



作為新時代大數據領域中的“國家隊”，人民數據已經初步構建起了全方位的大數據運營生態，形成了清晰明確、運行順暢的大數據管理構架，有效解決數據確權、數據接入、數據安全、數據整合應用、數據交易等問題，推進數據治理能力現代化；立足於海量數據資源，圍繞各類應用和市場需求，形成了數據合法、應用合規、數據可信的大數據服務生態。



講解人員告訴來訪嘉賓：“人民網充分發揮了自身獨特的政治價值、傳播價值、科技價值、平台價值、投資價值優勢，為各級黨政機關和企事業單位打造數據新應用、新產品、新場景，涉及招商引資、營商環境、鄉村振興、智慧黨建、電商平台等多領域、多行業，真正釋放數據要素價值，讓數據資源變成賦能幹行百業的數據資產。”據悉，目前，人民數據已經與全國近百家地方大數據交易所、數商企業成為了戰略合作夥伴。

