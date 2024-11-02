黃樹德答中評：兩岸媒體應互動更深以促共識

中國時報社長黃樹德（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京11月2日電（助理記者 馬一鳴）第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京舉行。次日上午，參加此次峰會的部分媒體嘉賓對人民網進行了參觀訪問。中國時報社長黃樹德在參訪結束後接受中評社記者採訪時表示，人民網的大數據規模很驚人，而在台灣較為缺乏這樣的規模，缺乏數據的商業化，如果兩岸在相關領域能夠多進行互動，互相瞭解就會產生共鳴，共鳴就會有共識。



談及上午參訪的感受，黃樹德認為，人民網數據的規模很驚人，“因為台灣相對來講沒有這樣的規模，沒有關於數據的商業化。人民網現在有數據入資、數據交易平台，台灣基本上也沒有，所以它走在了時代的尖端，也給媒體有很多的啟示。”他還表示，中國時報到現在已經有74年了，理論上累積了不少的數據，但是這些數據並沒有像人民網這樣細致地梳理開發，成為某種程度的交易商品，他認為這個部分是值得台灣特別學習的。



中評社記者還提問，關於大陸與台灣未來在媒體智能化方面的合作，您有什麼樣的期待？



黃樹德說道：“在AI領域，大陸基本上是比較先進的，台灣現在也有在做一些AI的應用，但媒體的AI應用應該還是在初創階段，沒有像大陸這麼深入和普及。”

