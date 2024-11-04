中評鏡頭：兩岸媒體人體驗元宇宙 對話魯迅

11月1日，第五屆兩岸媒體人峰會與會嘉賓一行參訪北京城市圖書館。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京11月4日電（助理記者 李澤璇）11月1日，第五屆兩岸媒體人峰會與會嘉賓一行來到北京城市圖書館，體驗科技、智能如何賦能圖書館，使其更大程度地豐富市民的文化生活。參訪過程中，嘉賓對圖書館的諸多設計巧思興味盎然，積極參與各類體驗。



北京城市圖書館是北京城市副中心的地標性建築之一，建築面積達到7.5萬平方米，館藏圖書800多萬册。從館外看，北京城市圖書館的建築設計獨具匠心，由144根立柱支撐起“銀杏葉”鋪就的屋頂。陽光由銀杏葉片狀的屋頂之間灑下，使整個閱讀大廳明亮而溫馨。圖書館的外牆由巨幅玻璃組成，在滿足采光需求的同時，讀者坐在閱讀區就能透過玻璃幕牆看到綠心公園內的風景。參觀過程中，嘉賓們在“森林書苑”閱覽區入座體驗，紛紛感嘆：“閱覽圖書的同時還能閱覽秋景，實現雙重的滿足，簡直太美了！”



圖書館的內部則分為森林書苑、古籍文獻館、藝術文獻館、非遺·地方文獻館、少年兒童館、元宇宙體驗館、文化交流區和立體書庫等區域。讀者既可以盡情檢索自己需要的資源，還可以入座沉浸式讀書學習，還能在知識山丘放鬆身心。



最吸引參訪團的是充滿未來科技的元宇宙體驗館。據館員介紹，在北京城市圖書館的元宇宙中，讀者可以設計自己的角色，使其在數字復刻中的圖書館穿行，與文學家、其他讀者交流。

