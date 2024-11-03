中評鏡頭：兩岸媒體人觸摸大運河文化脈搏

北京大運河博物館建築主體。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京11月3日電（助理記者 李澤璇）北京大運河博物館坐落於北京城市副中心城市綠心西北部，遠遠看去，像是五片巨大的白帆與船體相互映襯。11月1日，第五屆兩岸媒體人峰會嘉賓一行來到北京大運河博物館，瞭解古漕運河文化交融的歷史。



京杭大運河延用自隋唐大運河，改道並裁彎取直，是世界上里程最長、工程最大的古代運河，是最古老的運河之一；其使用至今，是中國古代勞動人民創造的一項偉大工程。北京大運河博物館就位於北運河西岸，總建築面積約9.97萬平方米，由共享大廳、展陳大樓（主樓）和休閑水街共同組成。



博物館設計理念源於古運河圖景中的船、帆、水三個元素，以運河為線索，將歷史文化融入建築之中。共享大廳屋頂造型取自“船”，展陳大樓屋頂造型取自“帆”。兩座建築之間的休閑水街，與展陳大樓立面的街巷路口、篷架、門樓等元素相結合，形成一處類似於運河駁岸碼頭的場景。



參訪自“不止運河”沉浸式體驗展開始。“不止運河”沉浸式體驗展採用全域沉浸CAVE體驗系統、核心區三維衍射系統等打造沉浸式數字體驗空間，讓觀眾成為展覽的一部分，實現身臨運河、暢游運河。隨著燈光漸暗、熒幕亮起，參訪團員們在光影包圍中沉浸體驗運河兩岸的生活節律、節日風俗。

