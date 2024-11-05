中評鏡頭：兩岸媒體人走進“文化糧倉”

11月1日，第五屆兩岸媒體人峰會嘉賓一行來到北京藝術中心。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京11月5日電（助理記者 李澤璇）11月1日，第五屆兩岸媒體人峰會嘉賓一行來到北京藝術中心，感受“藝術＋科技”的最新應用成果。



北京藝術中心位於流淌千年的大運河畔，形似古糧倉的獨特設計，被譽為“文化糧倉”。總建築面積12.5萬平方米，由三座獨立的建築體組成，包括歌劇院、音樂廳、戲劇場、小劇場4個室內劇場和1個戶外露天劇場。



其中，歌劇院擁有國內最大、功能最全的沉浸式擴聲系統；葡萄園式音樂廳擁有鎮廳之寶“法國浪漫派”管風琴，匯聚8K、5G、AR、VR、全景聲等，觀眾可以感受到“藝術＋科技”最新應用成果。



參訪團走進歌劇院時，正有一支舞劇正在裝台彩排。於是，參訪嘉賓紛紛坐進了北京藝術中心歌劇院，沉浸式感受歌劇院的音響設計和坐席設計。據講解員介紹，歌劇院擁有1760座觀眾席，在演出定位上更加多元和現代，主要上演音樂劇、大型音樂會、舞劇等演出。



從硬件配置上看，歌劇院舞台台口寬18米、高12米，採用了與國家大劇院舞台同樣的品字形結構和模數，院內的沉浸式擴聲系統由148只音箱組成，具有更強的兼容性和更好的聽音效果。此外，歌劇院內的設計融入了中國傳統古建築“藻井”的風格，棚頂繪制的團簇祥雲紋式寓意圓滿吉祥、幸福喜慶。



以“新變局下的兩岸媒體融合發展”為主題的第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京舉行，兩岸110餘名媒體負責人、傳媒學者、新聞界代表等參加。

