趙政岷：兩岸媒體應攜手書寫中華故事

時報文化出版企業公司董事長兼總經理趙政岷（中評社 海涵攝） 中評社北京11月3日電（實習記者 李婷萱）第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京飯店舉行，時報文化出版企業公司董事長兼總經理趙政岷出席峰會。趙政岷在主題發言中表示，兩岸一家親，兩岸媒體應攜手一起書寫中國故事，把中華文化推向全世界的舞台。



趙政岷說，在當下這個時代，台灣的現狀是作者不易、出版業在凋零，相比較之下的韓國文化卻出現欣欣向榮的景象。“最近韓國作家韓江獲得諾貝爾文學獎，這本書在台灣也有出售，前段時間台灣播出了一檔韓國影視劇叫做《黑白大廚》，流量也非常高，韓國文化變強不只是這兩件事情，他們有諾貝爾文學獎，有奧斯卡得獎影片，電視劇《魷魚遊戲》也是全世界爆紅”。



趙政岷表示，“為什麼韓國文化現在在全世界這麼風靡？尤其在文化影視傳媒方面。回想起來其實是從當年的《大長今》開始，韓國人當時為了推廣韓國的文化，去研究什麼樣的文化可以走向全世界，於是他們設計了一套影視作品叫《大長今》，推廣韓國的美食文化，這樣的作品開始紅了起來，並在之後有了更多的發展”。



“其實中華文化歷史更加悠久、有更多內涵。我看過好萊塢拍的《長城》，看過迪士尼拍攝熊貓的故事……現在《黑悟空》的電玩遊戲在全世界爆紅，此外，我們還有《三國志》，有《紅樓夢》、《山海經》，我們有蘇東坡，我們還有很多文化，還有TikTok也是全世界共同使用的平台，台灣的很多年輕人也看小紅書……中華文化有五千年的歷史，這裡的素材非常非常多，可是為什麼在全世界我們好像還不是主流文化？其實全世界應該有更多人來關注中華文化的發展。”趙政岷說。

